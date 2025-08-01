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    首頁　>　生活

    大雨澆不熄溫情 台中獨居長者獲獅友贈文旦迎秋節

    獨居長輩由華山基金會安排，在南屯區大進街接受北屯獅子會捐贈文旦。（記者黃旭磊攝）

    獨居長輩由華山基金會安排，在南屯區大進街接受北屯獅子會捐贈文旦。（記者黃旭磊攝）

    2025/08/01 11:17

    〔記者黃旭磊／台中報導〕受低壓帶及西南氣流影響，台中市昨天（31日）持續降豪大雨，今天短暫放晴但中央氣象署預報降雨機率高，10多名獨居長輩由華山基金會安排，在南屯區大進街接受北屯獅子會長陳重安等獅友捐贈斗六老欉文旦，提前歡慶中秋佳節，78歲饒阿公當場創作藏頭詩回敬祝福「中秋節快樂。」

    華山基金會台中A區連續15年邀北屯獅子會認購文旦助孤老，連日大雨滂沱，濕涼雨天由會長陳重安號召7名獅友、盛利開發建設為長輩遞上溫熱咖啡，並一同手作冰皮月餅，合唱「月亮代表我的心」提前過中秋。

    長輩不曾手作冰皮月餅，覺得新鮮有趣，因做法簡單充滿成就感，饒阿公（78歲）獨居多年，開心起來大發詩興表示，「生活自己還能照顧，但最希望有人關心我、陪我說話」，臨場創作藏頭詩送給北屯獅子會。

    華山基金會站長吳靚甯說，愛心義賣由斗六果農鄭木聰及黑沃咖啡品牌愛心響應，冠軍老欉文旦每箱600元（5斤）、精品濾掛咖啡禮盒每盒350元（10入），禮盒扣除成本，全數收入將作為華山基金會三失長輩常年服務經費，投入免費到宅關懷、陪醫、護甲服務。

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