「剃頭不低頭！」藥師抗議中藥販售解釋令 衛福部：分工不涉調劑

藥師剃頭抗議，衛福部重申，解釋令未侵犯藥師專業，也不涉及中藥調劑業務。（資料照）

2025/08/01 11:21

〔記者邱芷柔／台北報導〕衛福部針對中藥販售的解釋令引發風波，藥師們怒火難消，藥師公會全國聯合會今（1日）上午快閃立法院抗議，3名藥師當場剃光頭，手舉「衛福部無法無天 藥師剃頭不低頭」布條，痛批衛福部將原本被視為「落日條款」的規定，硬拗成「日出條款」，形同掏空藥事制度、拿民眾的用藥安全開玩笑。對此，衛福部隨即發聲明澄清，強調新解釋令並未侵犯藥師專業，也不涉及中藥調劑業務。

衛福部今年3月18日公告「藥事法」第103條第2項解釋令，開放具中藥或生藥背景，並完成1年以上實務歷練者，可登記為中藥販售業者。申請者須修習35學分課程，內容涵蓋藥材鑑定、炮製加工與儲存管理、藥理基礎、法規認識及經營實務等5大領域。藥師團體數度陳抗，批評衛福部「違法、架空專業」，要求退回。

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面對藥師團體抗議，衛福部今發出3點澄清，首先指出，我國近9成中藥材仰賴進口，進口商人力短缺恐將影響供應穩定，亟需補足產業鏈人力；其次說明，今年3月18日發布的解釋令，僅針對中藥販售業務釐清新增人員得執行的範圍，並未涉及中藥調劑，也未逾越「藥事法」規定；第三則強調，中藥產業需多元專業分工合作，包括藥農、中藥商、中醫師與藥師各司其職，衛福部將持續與藥界溝通，保障中藥品質與民眾用藥安全。

中醫師公會全國聯合會、中藥商業同業公會全國聯合會也發出聲明力挺衛福部，肯定解釋令方向。中醫師公會全聯會理事長詹永兆表示，中醫界始終以用藥安全為首要原則，此次解釋令回應產業轉型與人力需求，有助提升從業人員專業標準，保障中藥材品質與民眾安全，中醫藥發展正值關鍵時刻，需多方專業合作、明確分工。

中藥商公會理事長謝慶堂也指出，中藥商長年負責進口、鑑別與販售，扮演重要角色。解釋令已明定新增人員不得從事調劑，未侵藥師職責，符合分工原則，有助釐清誤解、穩定產業。中藥產業從種植到臨床應用，需藥農、中藥商、中醫師與藥師共同合作，才能保障品質與服務。

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