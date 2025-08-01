國3北上施工封3天！快官到彰化系統塞車雷區 改道路線看這裡

國3北向快官交流道至彰化系統交流道路段將於8月5到7日封閉外側車道進行橋面整修工程，彰化工務段今公布改道路線，避開塞車。（彰化工務段提供）

2025/08/01 11:05

〔記者張聰秋／彰化報導〕國道3號北上快官至彰化系統路段車流量大，車陣經常回堵到台74線快速道路。高速公路局中區養護工程分局表示，該路段將從下週一（5日）起，封閉外側車道3天進行橋面整修，預計8月7日下午5時前完工，提醒用路人提早改道，避開回堵路段。

施工期間封閉範圍為國3北上200.9K至199.3K（彰化四號橋），施工路段將封閉第3車道及外側路肩。中區養護工程分局彰化工務段表示，若工程提前完成，將提前開放通行，但施工期間仍恐影響車流，呼籲駕駛人配合導引標誌，減速慢行。

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改道路線建議從快官交流道北上出口匝道駛離國道3號接快速道路→環河路三段→公園路→台1乙線（中山路三段）→國道1號王田交流道南下入口匝道→於彰化系統交流道南下出口匝道續接國道3號往北行駛。

彰化工務段指出，用路人可收聽FM94.5警廣台中分台或上高速公路局全球資訊網（www.freeway.gov.tw）了解最新施工路況。

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