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    剃髮轟放寬中藥販售「無法無天」 藥師公會吶喊：邱泰源下台

    不滿衛福部「318解釋令」，3名藥師人員現場剃髮抗議，控訴邱泰源「無髮」無天，藥師公會寧剃頭、不低頭，要求邱泰源下台負責。（記者陳逸寬攝）

    不滿衛福部「318解釋令」，3名藥師人員現場剃髮抗議，控訴邱泰源「無髮」無天，藥師公會寧剃頭、不低頭，要求邱泰源下台負責。（記者陳逸寬攝）

    2025/08/01 11:33

    〔記者方瑋立／台北報導〕藥師公會全國聯合會今（1）日上午出動戰車「快閃」立法院，針對衛福部違法擴大「318解釋令」放寬中藥販售限制，向國民黨籍衛環委員會召委蘇清泉、立委張嘉郡陳情，並有3名藥師人員現場剃髮抗議，控訴邱泰源上任一年多來「無髮」無天，藥師公會寧剃頭、不低頭，要求邱泰源下台負責。

    藥師公會曾說明，中藥並非一般食品，根據「藥事法」及「藥師法」，凡藥品都應由具藥學專業的藥師或藥劑生管理與販售，然衛福部卻於3月18日發布的最新解釋令中，刪除原本「限於民國82年前經營、並修習課程」的時間門檻，還新增讓中藥或生藥相關學系畢業、有實務經驗者也能申請販售中藥，形同開後門，變相永久開放。

    理事長黃金舜指出，這是藥師公會第9度走上街頭，在大罷免前即曾赴行政院擊鼓申冤，要求就318解釋令召開協調會，至今未獲回應。他強調，衛福部以中藥房凋零為由，擴大318落日條款，違法開後門，讓中藥行從業人員僅需赴大學修習35學分、實習一年，免國考即可從事中藥業務，是「竹篙鬥菜刀、黑白來」，嚴重衝擊藥師專業。

    黃痛批，藥師依法需經國家考試，負責調劑、監製與藥品管理，邱泰源卻以行政命令擴大解釋「落日條款」。他諷刺，若按此邏輯，護理人力不足，是否幼保系學生也修學分實習後就能成為護理師？更直指邱對台大兒醫值夜班所發表的言論，顯示其上任一年多來「一事無成」，且是不聽醫療專業意見、只顧跑攤、宴會的「吃飯部部長」，應即刻辭職下台。

    張嘉郡親赴現場聲援，強調「落日條款已落日，不應再日出」，批評衛福部濫權擴大解釋，呼籲回歸專業、捍衛全民用藥安全，強調「用藥安全不能打折、也絕不能退讓」，並承諾國民黨委員團隊將全力監督衛福部。

    蘇清泉亦到場力挺，肯定藥師公會歷屆爭取成果，承諾將儘速規劃召開公聽會，並強調「我們站出來是應該的」，會持續與藥師同仁站在一起，爭取權益。

    現場由黃金舜等人主刀，為3名藥師代表剃頭，控訴衛福部「無髮無天」，也盼藉此向台灣社會展現「捍衛專業、守護全民用藥安全」的決心。現場主持人強調，身體髮膚受之父母，為何有人願意剃頭？正是為了守護台灣全民的安全。

    黃金舜感嘆，一個民間團體能第9次上街頭卻受主管機關衛福部的無視，是台灣歷史少見，面對邱泰源這種傲慢的部長，人民與醫療專業人員已忍無可忍，要求他即刻辭職下台負責。

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