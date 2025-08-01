賴清德出席台灣美食展 未提關稅議題

2025台灣美食展8月1日在台北世貿一館開幕。總統賴清德出席儀式，詮釋「台灣味」。（記者方賓照攝）

2025/08/01 10:48

〔記者蔡昀容／台北報導〕總統賴清德今早在臉書宣布，美國宣告台灣暫時性關稅20％，上午11點30分將在總統府召開記者會對國人說明。消息宣布後，賴清德仍按原定行程出席2025台灣美食展開幕活動，但未提關稅議題，致詞結束後也隨即離開現場，未逛展場。賴表示，美食是台灣觀光重要一環，今年主題「鮮味款待」四字，他非常喜歡。

賴清德上午8點多在臉書表示，美方稍早通知台灣在華府的談判團隊，台灣的「暫時性關稅」為20%，原因是台美雙方的談判程序安排還未完成總結會議，因此美國先對台灣公布暫時性稅率，只要後續達成協議，可望再調降稅率。

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2025台灣美食展8月1日至4日在台北世貿一館舉辦。賴清德致詞表示，台灣美食展在台灣觀協及業者努力下，一年辦得比一年好，更壯大、更精緻、更深入、更精采，民眾能按圖索驥到各地吃美食，相信台灣觀光產業能更蓬勃發展。

今年美食展主題是「鮮味款待」。賴清德表示，他非常喜歡這四個字，涵蓋很多意涵。「鮮」令他聯想到海鮮，聯想到台灣是海洋國家，擁有非常多海洋資源；「鮮」也連結「新鮮」、「鮮美」，各地食材新鮮現做就很好吃。

賴清德認為，「鮮」也有「創新」的意思，台灣是多元民主社會，各地各族群有其代表美食，代表性美食多年來在台灣彼此交流，激盪出新的味道，他稱之為台灣「味」。

賴清德表示，在台灣互相激盪的美味，無論原本來自何處，都能品嘗、感覺到一種共同味道。台灣是國際化國家，找得到世界各地美食；日本美食在台灣吃，跟在日本吃，會不太一樣，台灣的日本美食也有台灣味在裡面。所以「味」有多層意思。

賴清德表示，「款待」則展現台灣人的熱情，台灣人在宴客的時候，常謙虛對客人說「簡單吃」，但一桌菜卻相當豐盛澎湃，雞鴨魚肉都有；而台灣店家服務顧客的心情，如同主人招待客人一樣，所以款待二字足以代表台灣民眾招待客人的心意。

賴清德認為，台灣最吸引人之處是各地美食，這些庶民美食要價不會很多，但相當有在地滋味。陳水扁當選總統以來，一直想提升在地美食地位，總統蔡英文的國宴就使用台灣在地美食，虱目魚、台南擔子麵等，而他就職時也不例外，歡迎國內外貴賓的宴席，都用台灣在地食材，並以各地美食做料理。

賴清德也肯定、欽佩台灣在地美食積極不斷創新，得到米其林、必比登的國際肯定，台灣美食在地、有台灣味，也具國際水準，能跟國際並駕齊驅，這個方向非常好。

賴清德表示，台灣觀協舉辦美食展，是因為美食是觀光重要的一環，期待在各界努力下，台灣觀光能透過美食推廣不斷提升，業界參展也能有所收穫。

2025台灣美食展8月1日在台北世貿一館開幕。總統賴清德出席儀式，詮釋「台灣味」。（記者方賓照攝）

2025台灣美食展8月1日在台北世貿一館開幕。總統賴清德出席儀式，詮釋「台灣味」。（記者方賓照攝）

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