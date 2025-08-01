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    南市蘇育賢、李菀諭暖心故事多 獲全國績優社工

    南市社會局李菀諭（左）、蘇育賢（右）榮獲今年全國績優社工人員。（南市社會局提供）

    南市社會局李菀諭（左）、蘇育賢（右）榮獲今年全國績優社工人員。（南市社會局提供）

    2025/08/01 11:00

    〔記者蔡文居／台南報導〕社工人員是社會安全網的無名英雄，南市社會局社工師蘇育賢及社工員李菀諭2人榮獲今年全國社會安全網績優人員表揚，身為社工人員，面對的往往是最艱困的處境與最複雜的需求，他們卻始終堅守崗位，無怨無悔。

    榮獲「績優督導獎」的社工師蘇育賢，在南市社會局服務已超過17年。蘇育賢說，自己初任社工時，有次一名婦女（化名小文）哭哭啼啼地拿著一疊本票和文件來到社福中心，不識字的她，陳述歷經被先生家暴，又被追債，甚至坐檯陪酒，再遭酒客毆打，一連串的打擊，小文在悲憤下持鐵器攻擊先生並萌生玉石俱焚的念頭。

    後來經他不斷輔導下，小文開始學習計畫自己的人生，從求職開始，雖然跌跌撞撞，但逐步邁向嶄新的人生。所以，他在自己當了督導，總會提醒社工助人者不一定要做了什麼，才會帶來一些改變和契機，只要堅持助人的初心就有希望。

    李菀諭則是南市家防中心社工員。她曾處理父母親衝突並波及年幼子女的案件，案童僅就讀國小低年級，母親以極端方式面對情緒與伴侶衝突，將孩子置於險境中。她接獲經通報後立即出勤，一路上不斷聯繫各網絡單位，了解事情始末後，第一步積極結合司法、心理衛生、教育等系統資源，協助母親接受心理諮商、精神科治療及親職教育，逐步重建其情緒調適與教養能力。她說，後來看著母子重現喜悅神情時，深刻感受到社工工作的價值與使命。

    ☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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