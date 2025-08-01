十年如一日 全台髮型設計師花蓮偏鄉愛心義剪

山里部落78歲李爺爺，靦腆地享受剪髮服務。（門諾基金會提供）

2025/08/01 10:36

〔記者游太郎／花蓮報導〕來自全台的一群設計師，十年如一日，每個月利用休息日，搭車、轉車、風雨無阻地來到花蓮。不為賺錢、不為名聲，只希望讓偏鄉的長者滿足「造型」的願望，也享受來自全國各地時尚設計師服務的小確幸；這項義剪愛心遍及花蓮偏鄉，共累積服務了逾5500個長者與身障朋友。

在台北剪個頭髮往往得掏出800甚至上千元，連平價的百元快剪也悄悄漲到150元起。來自台北市的「點亮點公益服務整合平台」，集結全台美髮同業愛心力量，整合包含HAPPYHAIR、KOMM、TL HAIR等品牌及部分花蓮本地髮型設計師，由台北大稻埕扶輪社資助交通費用補貼，讓愛心不因距離而止步，與門諾基金會持續合作逾10年，深入花蓮偏遠部落、鄉鎮、山間小路，走進需要被看見的家庭，已累積為超過5500位長者與身障朋友剪髮，這不只是造型，而是每一次眼神交會裡，傳遞出的溫柔與尊重。

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義剪發起人楊景輝，曾在陸軍花東防衛指揮部下轄的新訓營及聯保廠服役3年，足跡遍布花蓮及台東，對花蓮這片土地始終心懷掛念，2015年夏天，一通來自昔日部屬許智傑的電話，讓他了解到包括偏鄉及弱勢族群送餐服務等公益，也開始接觸門諾基金會，決定以本身熟悉的美髮、造型等專長，不受疫情、地震、颱風侵襲影響，也不管台鐵票價再怎麼調，他們從未缺席，十年來每月固定一週來花蓮義剪2天，並堅持「只要交通可以，我們就一定來！」毅力和決心讓門諾基金會感動不已！

楊景輝說，每月兩天的義剪日，是團隊固定的行程，第一天剪花蓮北區，第二天深入南區部落，行程由門諾基金會事先代為規劃，沿路雖然風景壯闊，但常是遙遠顛簸，但他們不怕路途，只怕有人錯過這難得的一次剪髮機會，因為他們知道，對偏鄉的長者及弱勢族群來說，剪髮是奢侈而重要的大事。

門諾玉里區居服督導潘錦文表示，對偏鄉長輩來說，剪髮是一個難以實現的願望，「有的案家一週只能外出一次，錯過義剪就得再等一個月」。這項服務，不只是剪頭髮，更延續了長者的生活品質與自我認同。

74歲的林阿姨，是來自泰國的華僑，中風後行動不便，卻仍堅持維持儀容。剪髮當天，特別交代要把鬢角剃短，照鏡子時自信笑說：「這樣才好看！」那一刻，她不再只是個需要被照顧的病人，而是一位重拾自信的女人。

102歲的阿美族洪阿嬤，駝背但神智清楚。她堅持剪平瀏海，還不忘提醒設計師：「這次不要剪太短喔！」剪完後在鏡中看到自己，笑得像個小女孩，現場也笑聲一片：「阿嬤年輕20歲啦！」

設計師Fanny回到台北後，想起義剪過程感性地說：「每次義剪對我們來說，都是一場心靈的旅行。阿公阿嬤們早早搬好椅子等待，一剪完就預約說：『下次記得來喔！』這種被期待的感覺，比任何回報都來得深刻。」

義剪發起人楊景輝，率隊奔波台北花蓮間十年，展現出對偏鄉的熱愛。（門諾基金會提供）

參加義剪的美髮師們，與被服務的偏鄉長者互動熱絡。（門諾基金會提供）

美髮師們熱情地和長者討論造型。（門諾基金會提供）

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