中南部注意！白鹿颱風最快明生成 週末雨勢恐再加劇

TD13路徑潛勢預報圖。（取自中央氣象署官網）

2025/08/01 10:15

〔記者林志怡／台北報導〕近期台灣持續受到西南風與西南氣流影響，中南部地區大雨不斷，中央氣象署持續進行較大規模或較劇烈豪雨作業，但今日琉球附近海面再有熱帶性低氣壓生成，預計明日增強為白鹿颱風，雖對台灣無直接影響，但台灣周邊西南風可能再度增強，使中南部雨勢加劇。

中央氣象署預報員林定宜指出，目前位於琉球東南東方600公里處的低壓系統，已增強為今年第13個熱帶性低氣壓，明天可能發展為輕度颱風「白鹿」，預計往東北東方向移動，後轉往東北方向靠近日本東南方海面，雖對台灣無直接影響，但可能再度使西南風增強，並造成明後兩天中南部雨勢加劇。

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此外，中央氣象署提醒，今日台灣仍持續受到西南風影響，各地易有短延時強降雨，南部地區有陣雨或雷雨，苗栗、中部地區、東南部山區及澎湖有短暫陣雨或雷雨，中南部地區易有大雨或局部豪雨發生，尤其南部山區有局部豪雨等級以上降雨發生的機率，其他地區及金門、馬祖為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，大台北地區及其他山區有局部大雨發生的機率。

明日受到西南風再增強影響，苗栗以南地區有陣雨或雷雨，並有大雨或豪雨發生的機率，尤其南部山區有局部豪雨等級以上降雨發生的機率，北部、東南部地區及澎湖有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區及金門、馬祖為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

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