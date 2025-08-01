製造業受災每家20萬元機器復原補助 南市：10月底前申請

南市經發局赴受災損工廠宣導相關災後協助機制。（南市經發局提供）

2025/08/01 10:41

〔記者蔡文居／台南報導〕丹娜絲颱風重創台南，經濟部產發署提供「製造業受災企業每家20萬元的機器復原及調校補助」措施。南市經發局表示，只要有工廠登記或依規定經市府核定的納管與特定工廠因颱風影響導致機器設備受損均可提出申請，期限至今年10月底前。

南市經發局表示，南市府已啟動「南市中小企業服務團」提供即時支援，包含營業復舊復工貸款、災害損失租稅減免，以及針對製造業災後復原設備調校補助等多項措施，協助受災業者減輕負擔，並加速恢復營運。

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南市經發局長張婷媛說，這次風災，除了農業與住家受損外，部分中小型製造業者反映有設備進水、原料泡水及短暫停工的情形，已責成同仁訪查了解，並協助有需求者對接中央補助資源，又目前正值工廠校正調查期間，已即刻協請調查員於訪查過程中同步進行中小企業災後協助措施宣導，並瞭解業者實際受損狀況，以利後續協助資源投入。

經發局表示，經濟部產發署提供的20萬元機器復原及調校補助，業者在今年10月底期限前完成設備修繕後，務必檢具維修發票完成線上填寫及將相關文件上傳送出。受災工廠如有相關需求，可洽詢南市中小企業服務團，溪北：06-6331269、溪南專線：06-2978307。

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