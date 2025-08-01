阿里山盛開射干菖蒲撐過風雨襲擊 更加嬌艷

阿里山國家森林遊樂區射干菖蒲橙黃色的花海。（記者蔡宗勳攝）

2025/08/01 10:23

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義山區連日豪大雨襲擊，對阿里山國家森林遊樂區盛開的射干菖蒲影響並不大，反而在雨水洗滌下顯得更加嬌艷，期待重新開園後與遊客相見歡。

「阿里山達人」黃源明表示，阿里山橙黃色的射干菖蒲盛開中，如果選出能見度高的當月特色主題植物，3月櫻花、4月多花紫藤、5月毛地黃、6月繡球花、7、8月就是射干菖蒲了。射干菖蒲的花況每年都很穩定，這幾年來，主要的盛開點是在阿里山車站旁邊坡、森之道沿線、沼平公園、工作站三代木、木蘭園、神木車站、祝山對高岳。

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黃源明說，拍照效果最好的是阿里山車站旁的邊坡，在火車站2樓月台廣場拍照，只要再往邊緣的護欄走，就可以俯瞰整片的射干菖蒲，運氣好的話，還可以掌握住和小火車入鏡的瞬間。除阿里山火車站外，木蘭園和沼平公園的射干菖蒲也是推薦，進入盛開時的花況，晴天和陰雨天都有截然不同的意境。

嘉義林業分署阿里山工作站技士蕭明學指出，園區已因為阿里山鄉停班停課連續封園，但盛開中的射干菖蒲並未受到暴雨太大影響，橙黃色的花海燦爛奪目，花期可至8月下旬，重新開園後歡迎大家上山賞花。

林鐵阿里山車站旁邊坡盛開中的射干菖蒲。（記者蔡宗勳攝）

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