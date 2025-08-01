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    不受大雨影響！苗栗通霄沙雕節沙雕完好 明再上演大「鯨」奇

    通霄海水域場將於明（2）日下午1點到5點，推出大鯨魚巨型風箏展演秀。（縣府提供）

    通霄海水域場將於明（2）日下午1點到5點，推出大鯨魚巨型風箏展演秀。（縣府提供）

    2025/08/01 10:37

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕近期大雨不斷，但在苗栗縣通霄海水域場辦理的沙雕藝術節絲毫不受影響，由多位國內外頂尖藝術家聯手創作展出的22座沙雕完好如初，主辦單位並將於明（2）日下午1點到5點，推出大鯨魚巨型風箏展演秀，屆時將有風箏鯨魚、海馬等海中生物在空中翱翔，與地面上的沙雕互相輝映。

    通霄沙雕藝術節自7月12日開幕以來，雖接連遇颱風及鋒面雨勢挑戰，但22座沙雕作品皆穩如泰山，未受影響。為讓造訪民眾擁有更豐富的欣賞感受，除安排有夜間燈光投射，主辦單位也與亞洲國際風箏聯合會合作，於2日下午1點到5點，推出大型軟體風箏展演，屆時將有風箏鯨魚、海馬等海中生物在沙灘上空翱翔，歡迎民眾來趟結合沙雕欣賞的「鯨」奇之旅。

    沙雕藝術節展期至9月14日，通霄鎮公所也於活動期間的每週六、日，規劃舞台表演及免費手作DIY課程供報名參加，美食區也規劃了50攤的通霄在地小吃。另，至8月24日設置有滑水道及兒童戲水池，每日上午9點到12點、下午1點到6點開放免費戲水。

    風箏鯨魚、海馬等在空中翱翔，與地面上的沙雕互相輝映。（縣府提供）

    風箏鯨魚、海馬等在空中翱翔，與地面上的沙雕互相輝映。（縣府提供）

    通霄海水域場將於明（2）日下午1點到5點，推出大鯨魚巨型風箏展演秀，屆時將有風箏鯨魚、海馬等海中生物在空中翱翔。（縣府提供）

    通霄海水域場將於明（2）日下午1點到5點，推出大鯨魚巨型風箏展演秀，屆時將有風箏鯨魚、海馬等海中生物在空中翱翔。（縣府提供）

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