年度3大流星雨之一 英仙座流星雨8/12極大期

8月12日當晚，南瀛天文館將舉辦觀測活動，與民眾一同追星。（南瀛天文館提供）

2025/08/01 10:08

〔記者劉婉君／台南報導〕英仙座流星雨是每年夏季天文迷最期待的年度3大流星雨之一，將於8月12日迎來極大期，次日凌晨還有金星與木星近距離相依閃耀，南瀛天文館將舉辦觀測活動，還有星象劇場特別導覽節目限定上映，與民眾一起追星。

館方表示，早在公元前770年就有流星雨的相關記載。根據現代天文學研究，英仙座流星雨的母體彗星為109P/Swift-Tuttle彗星，當彗星靠近太陽時，受熱會噴發出許多小石塊、灰塵與碎屑，沿其軌道分布，當地球運行經過這些彗星殘留的軌道碎屑時，這些粒子進入地球大氣層高速摩擦燃燒，便形成了壯觀的流星雨。今年英仙座流星雨的極大期落在8月12日夜間，預估每小時天頂流星數（ZHR）約為100顆，儘管當晚月齡達18.7，明亮月光可能影響觀測條件，但仍有機會目睹流星劃過夜空的美麗瞬間。

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8月12日晚間，南瀛天文館將辦理天文講座、夜間星空導覽及望遠鏡觀測等活動，免費開放民眾參加，不需事先報名。當晚除了觀賞流星雨之外，8月2日至10日，星象劇場也將於上午及下午各推出1場次的英仙座流星雨特別導覽節目。而8月13日凌晨3時過後，東方天空還可觀賞到金星合木星的景象，金星亮度可達-3.9等，木星亦達-1.9等，在夜空中格外明亮。

此外，8月19日水星將達西大距，屆時可於日出前短暫出現在東方低空。

英仙座流星雨將於8月12日晚間迎來極大期。圖為模擬圖。（南瀛天文館提供）

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