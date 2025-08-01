卸下國健署長重擔！吳昭軍將回醫院服務 想對接任者說這些心內話

國健署長吳昭軍笑說，他的人生到退休能有擔任署長的經驗，他心存感恩與感激。（記者于安亭攝）

2025/08/01 11:00

〔記者林志怡／台北報導〕衛福部國民健康署長吳昭軍在國健署服務長達4年3個月，如今即將卸下重擔、退休並回到醫院服務。吳昭軍接受本報「官我什麼事」專訪時說，他非常感謝政府與歷任衛福部長給予的支持，國健署可用預算已大幅增加，他在任內也得以建立各項業務的整體架構，相信繼任的沈靜芬可以在此基礎之上持續推展業務，他也對沈表達高度肯定與支持。

吳昭軍2019年受前衛福部長陳時中的邀請，卸下新竹市衛生局局長職務後，到中央擔任國健署副署長，後於2021年升任國健署長，並於7月31日以國健署長身份退休，卸下重擔並轉至部立台北醫院醫院擔任顧問醫師，並回歸家醫科本業，目前預計安排2個門診。

請繼續往下閱讀...

對於擔任國健署長一職，吳昭軍坦言，他從沒想過自己會到台北任職，更從未想過會有接掌國健署的一天，至今他仍非常感謝陳時中當時的邀請，讓他有機會到中央協助進行慢性病與癌症防治，這幾年來，也努力把國健署從預防、健康促進、慢病管理、癌症的整體架構與計畫大概做了完整的建置。

吳昭軍說，這段過程中要特別感謝國健署的同仁，因為有大家的協助，才能取得如今的成效，也要感謝衛福部長邱泰源、前衛福部長薛瑞元與陳時中，以及行政院、總統的大力支持，國健署的經費從他接手時的17億公務預算增加至現在超過120億的公務預算。

此外，吳昭軍強調，國健署所推行作為與計畫都需要政府的幫助與財政協助才能開展，且新的政策除了國健署同仁的努力，也仰賴醫療機構的響應與配合，從菸害防制、社區營養、運動、擴大癌症篩檢、成人健檢、888計畫、代謝症候群等，都獲得很多人的協助，也透過不斷地溝通解決大家的疑慮與困難。

「非常謝謝很多很多很多貴人在幫我的忙，我也很珍惜這4年3個月的時間」，吳昭軍笑說，他的人生到退休能有樣的過程，他心存感恩與感激，他想得到、要做的事情都已經做了，人生也沒什麼好遺憾，退下來是最快樂的一件事。

吳昭軍也提到，國健署在現有的基礎下，即將接任署長職位的成大醫院小兒部醫師沈靜芬不只是專業醫療人員，有充足的學術素養與基礎，還是健康台灣論壇的主持人，相信她與賴清德總統與相關團隊有著更好的合作默契，相信未來可以讓國健署相關業務更順利推展，他也高度肯定與支持。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法