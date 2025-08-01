胃癌篩檢明年全面上路！吳昭軍：將採精準式篩檢

國健署長吳昭軍說，國健署預計明年全面推動「第六癌」胃癌篩檢。（記者于安亭攝）

2025/08/01 10:45

〔記者林志怡／台北報導〕我國以2030年癌症死亡率降低3分之1為目標，今年起擴大實施5癌篩檢，衛福部國民健康署長吳昭軍接受本報「官我什麼事」專訪指出，改變期別是降低癌症死亡率的重要手段，國健署預計明年全面推動「第六癌」胃癌篩檢，除了廣篩幽門桿菌，也將針對高風險族群提供公費胃鏡檢查，希望及早發現患者。

國健署目前針對乳癌、子宮頸癌、大腸癌、口腔癌、肺癌等5癌提供公費篩檢，且自今年元旦起擴大適用對象。吳昭軍指出，過去每年的癌症公費篩檢量約落在500萬人次左右，可找出癌前病變約5萬例、癌症患者約1萬例，且透過篩檢確診的癌症患者通常處於早期，5年存活率相當高。

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吳昭軍說，今年擴大公費癌症篩檢適用資格後、截至今年7月中，篩檢量已達到380萬人次，較去年同期增加約70萬人次，而國健署希望今年篩檢量能達到670萬人次，就上半年成效來說，只要持續努力，應該可以達成目標，也鼓勵民眾積極利用篩檢資源。

此外，吳昭軍強調，讓癌症確診期別改變，才能讓死亡率下降，篩檢是重要的策略與手段，也能幫助患者及時找到更好的治療方案、維持生活品質，並節省後續醫療花費，否則癌症末期患者往往面臨標靶治療、免疫治療等，花費甚巨，最終能延長的壽命卻仍相當有限。

吳昭軍表示，除現行的5癌篩檢外，過去癌症資料統計發現，7至8成的胃癌發生原因與幽門桿菌有關，而國健署在近年於馬祖進行幽門桿菌的前導篩檢與除菌治療，也確實讓當地胃癌發生率顯著下降，因此又陸續在偏鄉、山地、離島等進行試辦篩檢，今年試辦計畫也擴大至17縣市。

對於試辦情況，吳昭軍解釋，胃癌及幽門桿菌篩檢涉及內視鏡檢查與藥物治療等，目前的試辦計畫著重於建立流程，讓縣市與醫療機構了解相關程序，今年完成相關作業後，明年就會全面推動胃癌篩檢作為，正式進入6癌篩檢的階段。

吳昭軍也提到，若能早期發現，胃癌治療效果超過9成，但拖到第四期將只剩1成左右，而幽門桿菌篩檢與除菌治療只是移除胃癌風險，並不能早期發現胃癌，因此國健署已請消化性醫學會評估高風險族群，未來將進一步採取「精準式篩檢」，協助高風險民眾揪出病灶。

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