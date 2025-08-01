加熱菸有條件通過健康風險評估惹議 國健署長吳昭軍揭審查過程

國健署長吳昭軍。（記者于安亭攝）

2025/08/01 10:15

〔記者林志怡／台北報導〕衛福部國民健康署日前宣布2家業者、共14品項的加熱菸品通過健康風險評估，各界反應兩極。國健署署長吳昭軍接受本報「官我什麼事」專訪時強調，這次經過2屆委員、約60次會議、2年多的審查才得出結果，國健署的立場始終認為無菸是最好的，但有些人就是需要，需把現實因素納入考量。

「菸害防制法」於前（2023）年3月修法完成後，明定全面禁用電子煙、嚴管加熱菸，且包括加熱菸在內的「指定菸品」，需要通過衛福部國民健康署的「健康風險評估」審查後，方可上市販售。

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面對新興菸品威脅，吳昭軍指出，歐盟對於加熱菸品採取「報備制」，加熱菸品只要先向主管機關報備就能上市，日、韓則完全沒有管理措施，到處都能買到加熱菸品，即使某些店家不賣傳統菸品，架上也可能出現加熱菸，澳洲則是將加熱菸視作藥品，只有藥局可以購買。

吳昭軍說，目前僅有美國、台灣對於加熱菸採取「先審查後上市」的管理作為，與其他國家管理方式相比已是嚴管，這次審查結果經歷2屆審查委員會與約60次的會議才得出結論，並不是突然發生，審查委員也來自醫學、毒理學、流行病學、公共衛生等多元領域，國健署尊重專業委員的意見，依法行政。

對於審查過程，吳昭軍指出，國健署依法籌組委員會、訂立審查辦法，限定審查時間為「半年＋半年」，第一屆委員即將屆滿時，委員仍認為現有資料無法釐清、證據不足，難以形成共識，因此由第二屆委員繼續審議，專家認真審查菸品對於民眾健康危害與影響後，才給出最後結論。

此外，吳昭軍強調，近期公佈健康風險評估審查結果，與他的任期沒有關係，只是剛好做出結論並對外公佈而已，國健署對於菸品的立場也始終沒變，「無菸是最好的，但事與願違，有人就是需要」，國健署絕對不希望大家抽菸，但現實還有很多因素需要納入考量，評估如何才能有效管理、保護年輕族群。

吳昭軍也提到，國健署持續討論禁用於菸品中的添加物種類，上週也有相關會議召開，希望透過相關措施，避免菸商透過加味菸吸引年輕族群使用，但這方面的討論不能與加熱菸審查混為一談，待未來公告菸品禁用的添加物後，任何菸品，包括通過健康風險評估的加熱菸品在內，也都不能添加禁用物質。

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