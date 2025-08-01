連續豪雨重創台東灌溉進水系統 插秧期恐缺水

連續降雨造成溪水暴漲，沖毀台東灌溉系統進水口。（取自莊瑞雄臉書）

2025/08/01 09:51

〔記者黃明堂／台東報導〕近日接連的颱風外圍環流與西南氣流帶來的豪雨，重創台東地區農業灌溉體系，下雨反而溝渠沒水，進水口因溪流暴漲，沖刷損毀及淤積沙石，導致無法取水，全縣從北到南稻區都受影響。目前正值二期稻作插秧期，待雨期結束若不進水，恐影響稻作。立委莊瑞雄連續多天前往灌區勘災，認為災後重建應該進行系統韌性的全盤檢討與調整，而非有破補丁。

近半個月雨水豐沛，台東各溪流都水流旺盛，但灌溉溝渠只有在瞬間強降雨時才見雨水匯流成河，小雨或雨歇時就能見底。對於此現象，農田水利署台東管理處代理處長林峰盛表示，近日連續降雨對灌溉系統造成的最大損害是進水口被暴漲溪水沖刷損毀，及沙石淤積堵住進水口，從北到南的灌溉區進水口都有受損，必須待溪水消退後，人員及機具才能進入修復，估計搶修費用逾2千萬元。

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目前正值稻作稻秧期，稻田有豐沛雨水滋潤，插秧尚不受影響，但農民說，雨期結束後，就要依賴灌溉系統，屆時如果還沒進水，就會影響稻作成長。

莊瑞雄連日來密集到灌溉系統受災區域勘查，他說，此次災情非單一設施毀損，而是系統性失衡的縮影，從池上、關山、鹿野到台東，從知本到卑南，各灌區土堤接連潰決，水溝被淤泥堵塞，搶修剛完成的設施馬上再度遭到沖毀，這一波又一波的災害猶如警鐘敲響。他提醒政府，水利治理不能僅靠臨時補丁，更需整體盤整與前瞻規劃，因農民的插秧期有限，田地等不起、收成拖不得，行政程序更不應成為延宕救援的藉口。

莊瑞雄強調，災後重建，不能只是補破網，而應該是對系統韌性的全盤檢討與調整。「守住一畝田，就是守住一碗飯，守住農時，就是守住民生根本。」

連續降雨造成溪水暴漲，沖毀台東灌溉系統進水口，立委莊瑞雄到受災處勘查。（取自莊瑞雄臉書）

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