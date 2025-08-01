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    自願守護山林10餘載 保七小隊長獲原民獎章殊榮

    温勢正從原住民族委員會主任委員曾智勇（左）手中接獲原住民族獎章。（圖由保七第五大隊提供）

    温勢正從原住民族委員會主任委員曾智勇（左）手中接獲原住民族獎章。（圖由保七第五大隊提供）

    2025/08/01 09:21

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕保安警察第七總隊第五大隊小隊長温勢正，是阿美族原住民。他於1987年從警，2012年因愛護山林自願徵調擔任森林警察，2014年組改納入保安警察第七總隊，期間積極查緝盜伐林木、森林縱火及國有林地濫墾、濫建等違法行為，歷年來偵破數件重大盜伐案件，於昨（7/31）日獲得原住民族委員會肯定，獲頒原住民族獎章。

    温勢正從原住民族委員會主任委員曾智勇手中接獲原住民族獎章。他發表感言表示，台灣扁柏、紅檜及肖楠等樹瘤生長需數百、千年，生長不易；砍伐生立木嚴重破壞大自然的珍貴資源且難以回復，透過加強查緝取締及落實宣導，努力守護珍貴林木永續，是他目前能做的、也是很有成就感的事。

    保七第五大隊表示，温員歷年偵破數件重大盜伐案件，其中2023年由新竹地檢署檢察官指揮、與農業部林業及自然保育署新竹分署合作破獲的盜伐林木集團案，前後偵查監控期間長達8個多月掌握山老鼠動態，不分晝夜、不畏寒風，深入杳無人跡山林，將集團一網打盡，主嫌也被判刑8年9月。

    保安警察第七總隊第五大隊小隊長温勢正，是阿美族原住民，守護山林10餘載，獲原住民族獎章殊榮。（圖由保七第五大隊提供）

    保安警察第七總隊第五大隊小隊長温勢正，是阿美族原住民，守護山林10餘載，獲原住民族獎章殊榮。（圖由保七第五大隊提供）

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