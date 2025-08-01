不放棄！彰化線西7旬翁離奇失蹤6天 上百警消搜救犬頂暴雨搜救

搜救犬出動搜尋失蹤老翁。（圖由賴清美提供）

2025/08/01 08:47

〔記者湯世名／彰化報導〕不放棄！彰化縣線西鄉74歲汪姓老翁7月27日騎單車出門後即未再返家，消防局、警方與海巡署、民間救難團體出動搜救均無所獲，只找到老翁的腳踏車；昨天（31日）並出動搜救犬，上百人頂著暴雨擴大搜救，預計今天再度出動搜尋，家屬也希望能傳來好消息。

彰化縣議員賴清美指出，這6天來包括彰化縣、台中市的消防人員，以及彰化警方、海巡署、三棲救難協會等人員共上百人接連出勤，頂著暴雨在彰濱工業區海域搜救，還出動空拍機、搜救犬，但僅在河堤邊尋獲老翁的腳踏車，但老翁本人卻離奇失蹤。

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賴清美說，現年74歲的老翁是在7月27日下午2點左右獨自騎腳踏車外出後失聯，老翁患有失智症，但身體硬朗，平日喜歡騎單車四處閒晃，27日他是要騎腳踏車前往海豚屋參加活動，但卻失蹤。警方調閱監視器發現，老翁最後身影出現在彰濱工業區海豚屋附近，當天身穿紫色上衣、頭戴橘色帽子。今天相關人員還將持續出動搜尋。

老翁失蹤第6天，海巡人員持續搜尋失蹤老翁。（圖由賴清美提供）

消防人員出動船艇頂著大雨在海上搜尋失蹤老翁。（圖由賴清美提供）

搜救犬出動搜尋失蹤老翁。（圖由賴清美提供）

縣議員賴清美跟失蹤老翁的腳踏車。（圖由賴清美提供）

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