中華醫大57年來首位女校長李碧娥今上任 全球前2％頂尖科學家

榮獲全球前2%頂尖科學家的李碧娥（右），接任中華醫事科大校長。（中華醫大提供）

2025/08/01 08:51

〔記者吳俊鋒／台南報導〕中華醫事科大創設57年來首位女校長李碧娥今天上任，其教學、研究成果出色，獲全球前2%頂尖科學家殊榮，引人矚目；她強調，將推動建立AI實驗基地，並配合國家健康照護政策與超高齡社會來臨，全力發揮醫護領域的專業。

57歲的李碧娥，澳洲Griffith University護理研究所博士，歷任中華醫事科技大學護理系主任、長庚科技大學嘉義分部護理系系主任、高雄醫學大學附設中和紀念醫院護理部副主任、高雄醫學大學護理學系博士班主任與護理學院長，學、經歷優異。

請繼續往下閱讀...

行政經驗豐富的李碧娥，也是美國University of Minnesota合聘教授、高雄醫學大學學士後醫學系合聘教授，她更榮獲美國史丹佛大學團隊評選全球前2%頂尖科學家。

李碧娥積極推動學術、實務融合並進，在高醫服務期間，榮獲產學合作優良獎殊榮；她期許未來能強化國際與國內連結，整合辦學特色與持續創新，掌握優勢回歸醫護領域，朝永續發展邁進。

在華醫董事長陳智文的監交下，卸任校長孫逸民將印信交給新任校長李碧娥，完成交接。李碧娥感謝董事會的信任與支持，並賦予扛起中華醫大校務發展的重任。

面對少子化帶來的校務經營與發展衝擊，李碧娥以穩定招生、精準招生、長遠招生、永續經營為治校理念，強調未來將強化教職員生的溝通與提升競爭力，落實精實管理策略，並在人才培育上正視政府發展計畫，發展符合社會需求的辦學特色。

榮獲全球前2%頂尖科學家的李碧娥，接任中華醫事科大校長。（中華醫大提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法