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    海陸空聯手搶救 爭分奪秒為心肌梗塞男子續命

    澎湖駐地醫療直昇機深夜執行任務，將患者送抵高雄榮總搶命。（凌天航空提供）

    澎湖駐地醫療直昇機深夜執行任務，將患者送抵高雄榮總搶命。（凌天航空提供）

    2025/08/01 08:36

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖白沙鄉59歲男子在赤崁碼頭突然暈倒，失去生命跡象，海巡署安檢人員立即施救，並由白沙消防分隊救護車緊急送往衛生福利部澎湖醫院，隨後向空審中心申請後送，海陸空三方接力，爭分奪秒為男子續命，深夜送往高雄榮總搶命。

    根據了解，59歲男子昨（7月31日）在赤崁碼頭與人發生爭執，過程中不明原因倒地，碼頭旁海巡署安檢所人員發現後前往查看，見男性病患無意識、呼吸，失去生命象徵，安檢人員立即給予CPR，並撥打119請求協助，救護人員到場後，持續給予CPR並使用AED（自動體外去顫器）在現場給予電擊，該名男性病患在119救護人員及安檢所人員海陸聯手救援後，恢復自主呼吸心跳，緊急送往衛生福利部澎湖醫院進行後續檢查及治療。

    衛生福利部澎湖醫院在對該名男性病患進行相關檢查後，向衛福部空審中心申請直昇機醫療後送，由凌天航空駐地直昇機執行，過程中持續使用航空用生理監視器監控病患生命徵象，凌天航空在昨日晚間10時13分澎湖機場起飛、10時53分高雄機場落地，由地面救護車接駁至高雄榮總。

    由於男子居住在白沙鄉赤崁村，轄區的白沙籍澎湖縣議員宋昀芝、魏睿宏都相當關心，全程了解申請及後送過程，男子在海陸空接力救援及各界關心下，昨日深夜抵達高雄榮總搶救續命，希望早日康復返回故鄉澎湖。

    海陸空接力搶救心肌梗塞男子。（凌天航空提供）

    海陸空接力搶救心肌梗塞男子。（凌天航空提供）

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