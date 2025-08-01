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    「停十走十」護陸蟹 墾丁交管護母蟹安全降海

    墾管處）推出「停十走十」交通管制措施，禮讓陸蟹先行，共同守護墾丁生態。（記者蔡宗憲攝）

    墾管處）推出「停十走十」交通管制措施，禮讓陸蟹先行，共同守護墾丁生態。（記者蔡宗憲攝）

    2025/08/01 08:41

    〔記者蔡宗憲／屏東報導〕墾丁陸蟹繁殖高峰期自農曆6月至10月，每逢月圓之夜，抱卵母蟹踏上危險旅程，前往海岸釋放幼蟹，完成繁衍使命。然而，橫越馬路的路程危機四伏，無數陸蟹慘遭車輪輾壓。為保護這些生命，內政部國家公園署墾丁國家公園管理處（墾管處）推出「停十走十」交通管制措施，呼籲駕駛減速慢行，禮讓陸蟹先行，共同守護墾丁生態。

    墾管處針對台26線香蕉灣至砂島段（省道39.5k至41.5k），於陸蟹繁殖季啟動護蟹交管，管制日期為8月8日至10日、9月6日至8日、10月6日至8日（農曆閏6、7、8月15至17）。管制時間為6、7月晚間6時30分至8時30分，8月則為晚間6時至8時。該路段原四線道縮減為雙線道，採「停十走十」方式，每封路10分鐘後開放內線道通行10分鐘，確保母蟹安全過馬路，順利抵達海岸釋幼。

    封路10分鐘 開通行10分鐘

    為降低人為干擾，台26線39.6k至39.9k路段因路面高差，交管期間禁止非工作人員進入，維護陸蟹與行人安全。墾管處也籲請民眾於管制時段避免前往該區，將道路與海岸留給陸蟹，打造安靜的「海洋產房」。墾管處強調，墾丁生態豐富，無論白天或夜晚，野生動物頻繁出沒，駕駛應提高警覺，減速禮讓，給予生物更多尊重。

    「十分減速慢行，十分蟹謝您！」墾管處呼籲，民眾來墾丁觀察陸蟹時，應避免閃光燈或過度接近，減少生態干擾。更多資訊可查詢墾管處官網。透過「停十走十」交管與民眾配合，墾丁的陸蟹媽媽們將能安全出門，平安回家，延續生命奇蹟。

    墾丁陸蟹繁殖高峰期自農曆6月至10月。（記者蔡宗憲攝）

    墾丁陸蟹繁殖高峰期自農曆6月至10月。（記者蔡宗憲攝）

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