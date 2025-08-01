鎂光燈看不到的身影 各地救災志工陪台南站起來

丹娜絲颱風災後，各地志工投入援助。（南市志願服務推廣中心提供）

2025/08/01 08:09

〔記者洪瑞琴／台南報導〕丹娜絲颱風重創台南沿海地區，家園重建的路漫長。市府迅速啟動復原行動，同時也有來自各地的志工悄然投入，不求掌聲，默默走進每個需要的角落，成為災區最溫暖的力量。

災後第一時間，市府發起志工招募，超過600人自台中、屏東、雲林等地趕來，讓參與志工阿祥感動不已。他說，冒雨穿雨衣不透氣或是高溫悶熱工作，幾乎每天有人中暑、甚至被竹蜂攻擊，大家仍堅守崗位，協助獨居長者清理家園。居民看到志工，總是一聲聲「辛苦了」「謝謝你們」，溫暖著每位志工的心。

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來自宜蘭的王先生是最遠程的志工。曾在台南當兵的他，與這座城市有著特殊情感，這次特地南下住宿3天、救災4天。還有屏東的李先生，身為鄉公所公務員，自莫拉克風災起就投身救援，為了幫助更多人，自備小貨車與電鋸，長年巡迴全台。他說：「這次台南受災這麼嚴重，我不可能缺席！」

災後重建不易，特別是獨居長者的家園問題。許多老人家即使家中天花板破損、床鋪淋濕，也不願離開熟悉的「家」。灣港照顧關懷協會除協助清理，更捐助鹽水、將軍區弱勢戶30張彈簧床，實質提供喘息支持。

目前災區修繕仍面臨缺工，許多6、70年老屋年久失修，根本無法抵擋這次強風。一些屋頂整片掀飛，連在地居民都說「從沒看過這麼嚴重的情況」。專業修繕費用高昂，有戶阿公阿嬤撫養兩名孫子，僅為外覆鐵皮二手料修繕就要18萬元，讓民間愛心募款壓力沉重。

阿祥表示，一般家户若具備一定經濟能力，自籌修繕經費、申請補助，畢竟政府資源有限，救急救窮是當務之急。不只是依賴政策，更要凝聚社會每一份力量，而每一份無聲的付出，都是重新站起來的力量。

志工協助環境整理。（南市志願服務推廣中心提供）

丹娜絲颱風災後，志工協助環境整理。（南市志願服務推廣中心提供）

志工為住戶搭設帆布臨時遮蔽。（南市志願服務推廣中心提供）

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