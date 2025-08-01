台中單日雨量超越莫拉克！颱風論壇：中南部暴雨再炸4天

「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，預估接下來中南部強降雨，還有4天，南部平地「雨勢可能比預報更大」。（圖擷自臉書）

2025/08/01 09:23

劉力仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中南部近日豪雨成災，氣象專家指出，預估中南部還有4天強降雨，這波西南氣流會吹到下週，需慎防強降雨或午後雷雨，且南部平地「雨勢可能比預報來的更大」。氣象專家也舉統計資訊，指昨日台中雨勢非常大，單日雨量超越莫拉克颱風的紀錄，降雨強度也比蘇拉颱風要來得大。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」昨晚發文分享降水模擬圖，指接下來中南部強降雨，還有4天，今日西南氣流狀況雖會稍微減弱一點，但這樣的轉變，反而會讓南部平地再次變成容易大雨的狀況，粉專提醒「這2天有點空檔的南部平地，要注意了，不排除雨勢可能比預報來的更大」。

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「台灣颱風論壇｜天氣特急」也提醒，平地雨勢變大，不代表中南部山區就沒事，強調「山區仍然是強降雨訊號，最明顯的地方，連同這幾天，很可能迎來連降一週豪雨的狀況」。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」也指出，北部今天至週末，午後雷雨的情況也會變多，也不是完全沒事。至於雨停的時間點，預計這波西南氣流會吹到下週出頭，屆時太平洋高壓將會增強，把西南氣流推離台灣。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」形容，穩定好天氣在射程範圍內了，但黎明前的夜總是最黑，最後這多雨的4至5天，請中南部的朋友仍要多加小心！

2008年7月18日的卡枚基颱風，「最大60分鐘雨量 120.0毫米 （07:00發生），最大10分鐘雨量20.0毫米 （05:04發生），單日雨量：476.9毫米」；2012年8月2日的蘇拉颱風，「最大60分鐘雨量 54.0毫米 （12:01發生），最大10分鐘雨量13.0毫米 （12:51發生），單日雨量：465.2毫米」。

2025年7月31日的豪雨，則是「最大60分鐘雨量 62.5毫米 （04:30發生），最大10分鐘雨量14.5毫米 （09:20發生），單日雨量：351.5毫米 （至17:30）」 ，根據比較「暫居歷史第7位，超越2009年8月9日 （347.4毫米） 莫拉克颱風紀錄」。

氣象專家吳聖宇發文指出，昨日台中的雨非常大，降雨強度（60分鐘雨量、10分鐘雨量）比蘇拉颱風大，但仍差距卡枚基颱風有一段距離，單日降雨量則已經排進歷史第7位，距離歷史第6位386.4毫米 （1932年颱風西南氣流） 也不遠了。

氣象專家吳聖宇舉統計資訊，指昨日台中雨勢非常大，單日雨量超越莫拉克颱風的紀錄，降雨強度也比蘇拉颱風要來得大。（圖擷自臉書）

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