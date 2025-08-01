公館圓環說明會民眾怒拍桌 轟市府未傾聽民意「在幫蔣萬安解套」

公館圓環及公車專用地下道拆除填平案再度舉辦地方說明會。（記者董冠怡攝）

2025/08/01 00:24

〔記者董冠怡／台北報導〕公館圓環及公車專用地下道拆除填平案，31日晚上在集思台大會議中心再次舉行地方說明會，市府委外單位先簡報，評比圓環疑慮和正交路口優勢、地下道填平後規劃；超過100人與會擠爆會議廳，民眾不滿市府報告內容跟上回大同小異，且以拆除填平為導向，拍桌大罵未傾聽民意、依然故我，已非先射箭再畫靶的問題，而是一堆人在幫市長蔣萬安拍板的政策解套。

蔣萬安3月拍板後，交通局5月舉辦首場地方說明會、6月市議會邀集專家學者及路權團體辦理座談會、7月舉行專家學者座談會。6月座談會的結論為優先考量圓環升級標線優化，委外評估數據公開透明，取得共識並評估改善成效後再發包施工，7月15日後再開說明會，「羅斯福路與基隆路口交通改善地區說明會」昨晚登場。

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簡報指出，此一路口為台北市連續7年交通事故熱點之冠，近7年合計1717件，平均每4天就有3件，去年居全國CBI（交通事故熱點判斷依據）嚴重度最高，今年1月至4月仍是肇事傷亡首位。由於現地屬七岔路口，圓環內動線交織，常易變換車道，同向擦撞事故7成為多，並提出疑慮，包括車輛彎繞幅度不同造成環內車流交織；事故數、死傷數、去年交叉撞件數，其他（十字）大型正交路口遠低於公館圓環。

另納入多車道渦輪圓環、螺旋圓環、現代圓環，與市府欲推行的四岔正交路口比較，前述現地條件腹地及環內寬度不足，汽機車混流比例高，然而正交路口的路型設計和號誌管制，可分離碰撞衝突，預估可減少6成3的事故、8成6同向直行擦撞風險；此外，7月17日的專家學者會議，結論評估「本路口不適用任何形態圓環」。

至於公車專用地下道的部分，簡報提到，填平工法風險較低，交通影響2至3個月，避免長時間的交通黑暗期（加蓋不填平方案，估影響2年），且經模擬平面公車專用道，透過上下游路口號誌連鎖，約6成無須停等紅綠燈，如果需要停等，最多也就7台車，不會產生回堵，但旅行時間上，會比地下道多40秒；填平後，空間還可增設左轉車道，紓解轉向車流，以及行人空間增加，路口穿越距離縮短2成3，希望能夠擺脫高肇事路口的標籤，提升通勤族、居民路口使用品質。

民眾黨籍市議員張志豪、社民黨籍市議員苗博雅先後發言開炮，兩人難得意見一致，不滿市府未能重視居民心聲，說要傾聽民意，但人多到有民眾進不了開會場地，也要求與公館圓環相關的文山、中正、新店區等地也要舉辦說明會，不能只辦在大安區，同時也要考慮動工在即的捷運南環段，避免交通大打結，呼籲市府慎思，圓環工程一旦拆除不可逆，倘若拆了發現效果不佳，難道要再花錢蓋回去嗎？應先從標線、標示、號誌改善的可能性著手，並與民眾取得共識才能動工，建議8月前先去現地會勘。

交通管制工程處長張建華回應，續開說明會，溝通後蒐集相關資訊，才會進行到下一步，如果要試辦，要先看試辦什麼東西，進行細節討論、流程安排，以及是否符合法律規範，否則發生碰撞，民眾提出國賠，會衍生責任歸屬的難題。

台北市政府研擬拆除公館圓環，填平公車專用地下道。（資料照）

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