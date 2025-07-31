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    台南市校長交接印信15人同時進行 站位安排費心思

    台南市各級學校校長交接印信，每梯次14至15人同時上台，畫面相當特別。（記者劉婉君攝）

    台南市各級學校校長交接印信，每梯次14至15人同時上台，畫面相當特別。（記者劉婉君攝）

    2025/07/31 23:44

    〔記者劉婉君／台南報導〕114學年度8月1日開始，台南市共有74名高中、國中小校長及園長布達及交接，其中除了連任34人，調任31人、新任9人，交接信印儀式上，以每梯次14到15人方式同時進行，畫面相當特別，而每位交、接校長的站位也要費心思安排。

    台南市各級學校校長交接，自2012年開始採取現行多人同時交接印信的模式，每梯次14至15人上台，再以3至4人1組的方式，由該組倒數第2站位的校長先將印信交給左手邊的校長之後，再回頭接下自己的印信。偶爾有校長因調任其他職位，還必須先將印信交給接任校長之後，再跑到下一個位置接下自己的新職位印信，這樣的交接方式，讓第一次觀禮的民眾留下深刻印象。

    協助籌劃交接儀式的永康區復興國小教務主任周群堯說，每學年度交接的校長及園長人數眾多，當初考量若是1校1校交接，要花很久的時間，而且監交人必須站整場，相當辛苦，因此採取多人同時交接。

    交接的校長包括調任、新任及退休，事先必須根據各校新、卸任校長的名單，仔細排好順序，將前後關係理順，並反覆測試後找出最佳的排列組合，正式交接當天早上，還要彩排確認。

    周群堯說，早期必須人工排列組合，比較費時，現在有電腦輔助測試，作業上快許多，約1週即可安排完成。

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