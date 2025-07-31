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    月薪上看4.6萬！高雄清潔隊招募新血358人

    環保局清潔隊將招募正式隊員及臨時人員358人。（記者陳文嬋攝）

    環保局清潔隊將招募正式隊員及臨時人員358人。（記者陳文嬋攝）

    2025/07/31 22:59

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市環保局招募新血，將於8月11日開放報名，其中正式清潔隊員260人，月薪超過4.6萬元，並招募臨時人員98人，月薪超過3.8萬元。民眾可以兩者都報考，分開報名與考試不衝突，把握兩次錄取機會。

    環保局清潔隊睽違3年多未招募正式隊員，今年將招募260人，月薪超過4.6萬元，包括本俸、專業加給及清潔獎金；考試分為三關，面試、體能測驗、筆試，今年體能測驗折返跑60公尺，但考量安全不扛沙包。

    正式隊員分為一般隊員組及駕駛隊員組，前者設有身心障礙暨中低收入戶組、原住民組，依照分配比例錄取名額；後者必須具備具有大貨車或大客車駕照。

    此外，環保局同時招募臨時人員98人，月薪超過3.8萬元，採最低薪資乘以1.1倍，加上清潔獎金7千元計算，只考面試與筆試；筆試內容涵蓋環保常識、廉政倫理、職業安全衛生，是非50題、選擇80題將公布網站。

    環保局表示，正式隊員與臨時人員只要年齡滿16歲以上都可報考，均享勞健保，工作項目環境消毒、清運垃圾、清溝及掃街，同於8月11至15日開放報名，正式隊員24至25日面試，臨時人員30至31日面試，均於9月19日公告錄取人員。

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