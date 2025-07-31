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    高雄市校長布達典禮 82人完成交接

    高雄市舉辦校長布達典禮，共有82位校長完成交接。（記者黃良傑攝）

    高雄市舉辦校長布達典禮，共有82位校長完成交接。（記者黃良傑攝）

    2025/07/31 22:40

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市今（31）日舉辦新卸任校長布達暨交接典禮，原本要親自主持的市長陳其邁，因指揮山區救災取消行程，改由副市長李懷仁主持，共頒發82位校長與園長聘書，期勉新任校長秉持熱忱培育學子，也感謝退休校長在教育最前線的無私奉獻。

    新任、卸任及異動校長，共計82人，新任校長計有林園高中校長陳冠璋等30人，調任校長計有大社國中利文鳳等27人，留任原校校長計有高雄高中校長莊福泰等25人，另退休校長計有林園高中校長黃碧惠等17人。

    李懷仁致詞表示，長是一份極具責任感與影響力的工作，帶領著老師們，面對快速變遷的社會與教育挑戰，肩負引領學校前行的使命，十年樹木，百年樹人，每個孩子都代表高雄的未來，請校長們秉持多元尊重，友善包容的精神，期許校長能成為社會安全網的一部分，讓孩子能度過充實的校園時光。

    他也致贈退休紀念品給17位退休卸任校長，感謝校長們堅守專業與熱忱，帶領學校穩健前行，孕育優秀學子；也感謝退休校長在教育最前線的無私奉獻，祝福退休生活圓滿順心。

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