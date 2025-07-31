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    原鄉棒球沙漠藏珍珠 泰雅學生下山打球須克服多重阻力

    桃園市復興區三光國小社團棒球隊球員練球情形。（三光國小提供）

    桃園市復興區三光國小社團棒球隊球員練球情形。（三光國小提供）

    2025/07/31 21:53

    〔記者黃政嘉／桃園報導〕全國青棒強權桃園市平鎮高中、國立台北科技大學附屬桃園農工高中棒球隊，多年前曾有復興區三光國小棒球隊員考上的身影，但讀不到1年，甚至3個月就回鄉，對此，三光國小棒球隊教練潘志豐感嘆，也有畢業生考上青溪國中棒球隊，最後家長考量距離、家庭經濟等因素，回一句說「沒辦法」，或孩子球技競爭受挫，可能讀1個學期、1年就默默地離開。

    「運動就像種治療，治療他們的內心世界。」潘說，復興區山上的工作，不外乎水果農事種植或維護山林、馬路的打零工，留在偏鄉的家長們多屬經濟弱勢，對小朋友教育的關注度較差，沒有餘力顧孩子，這是山上教育的難處，而學業成績不好的孩子，可能從這顆球上，找到比同儕更厲害的一些成就。

    桃園市政顧問張滄彬先後創立新明國中青少棒隊、平鎮高中青棒隊，此後桃園地區三級棒球隊陸續成立，成為全國強權，對於桃市唯一沒有學校棒球隊的復興區，他認為，讓孩子到山下打棒球較快，但先要有家庭的支持，若有需要，他很樂意捐助打球硬體資源，或請教練師資指導交流。

    目前中華職棒舞台有不少好手是泰雅族球員，像富邦悍將的內野手董子恩、中信兄弟的內野手岳東華；大園國中棒球隊創隊會長鄭林在表示，球隊過去也遇過泰雅族的孩子來考小學升國中棒球隊考試，不過身材條件較不突出，且礙於偏鄉棒球師資有限，基本技術仍有段差距，儘管大家印象中，泰雅族人身材較矮小，但還是有職棒選手出身泰雅族，他在選才標準上，若以挑10個比喻，當中8個選身材、技術有基本水平，2個是身材、條件特質有潛力培養的，運動能力不錯，沒經驗也沒關係，試試能否撿到沙漠中的珍珠。

    桃園市政顧問張滄彬（左）表示，復興區的孩子打棒球需有家庭支持。（記者黃政嘉攝）

    桃園市政顧問張滄彬（左）表示，復興區的孩子打棒球需有家庭支持。（記者黃政嘉攝）

    桃園市大園國中棒球隊創隊會長鄭林在說，中職不少好手是泰雅族球員，像中信兄弟的內野手岳東華。（記者黃政嘉攝）

    桃園市大園國中棒球隊創隊會長鄭林在說，中職不少好手是泰雅族球員，像中信兄弟的內野手岳東華。（記者黃政嘉攝）

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