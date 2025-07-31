原鄉編織棒球夢 復興三光潘志豐教泰雅孩子自信打野球

桃園市復興區三光國小棒球隊長陳宥翔二年級便加入球隊，擔任投手。（記者黃政嘉攝）

2025/07/31 22:02

〔記者黃政嘉／桃園報導〕「學生長大若遇挫折關卡，當他握著球，盼能憶起打球時光，找回從此培養的成就跟自信，別輕易放棄自己。」桃園市復興區三光國小總務主任兼棒球隊教練潘志豐如此期許隊員們。

泰雅原鄉三光國小海拔700公尺，有著復興區唯一社團棒球隊，潘志豐出身台東縣，靠自學熱忱，藉桃市棒球資源交流學習，考取棒球教練證照，1996年到校教球至今29年。

請繼續往下閱讀...

深山小校操場跑道彎弧處與籃球架間的紅土草皮，用防護鐵網圍起一片區域，棒球隊孩子在裡頭丟軟式棒球、揮棒，笑容摻雜汗水，偶有企業捐球具、贊助孩子下山看球賽。

潘志豐回想桃市棒球發展之初，復興區小學多有球隊打硬式棒球，三光全市前3名，後因學生人數縮減，剩羅浮跟三光，最後羅浮也沒了，連湊1隊都困難，近年參加全國泰雅族運動會，需12人參賽，女生也不行，｢湊不到就打友誼性質。」

六年級隊員只有3名，其中隊長陳宥翔直球速度70、80公里，用打球放鬆讀書壓力，最喜歡中職打者張育成，去年首次打泰雅族比賽守一壘很緊張，教練提點勇敢面對，畢業後盼能再打棒球。

副隊長林泓翼享受打擊過程，跟教練學習掌握揮棒技巧，敢正面接球，打球練身體很快樂，最愛旅外投手林昱珉，「因為他有霸氣」，球隊人少，但好玩，畢業後就近念羅浮國中，想再打球，等高中再看看。

潘志豐說，孩子若想升學打球，但家裡不願意，會鼓勵他們「可以認真讀書，選擇有棒球隊的高中」，靠自己展開另篇故事；教球目標是幫孩子升學打球，在泰雅族導入團隊運動，給新生代不同想法。

副隊長林泓翼享受打擊滋味，跟著教練掌握推打技巧。（記者黃政嘉攝）

隊員張熤因爸爸建議加入球隊鍛鍊身體，擊球扎實有力。（記者黃政嘉攝）

三光國小社團棒球隊教練潘志豐（左起）、隊長陳宥翔、隊員張熤、副隊長林泓翼。（記者黃政嘉攝）

三光國小總務主任兼球隊教練潘志豐教泰雅孩子打棒球已29年。（記者黃政嘉攝）

三光國小操場上，防護鐵網圍起的一塊區域就是棒球隊練習場。（記者黃政嘉攝）

三光社團棒球隊偶有企業捐贈球具。（記者黃政嘉攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法