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    注意!中、南部雨彈持續至下週一 南部山區達豪雨以上等級

    中央氣象署說明未來降雨趨勢。（中央氣象署提供）

    中央氣象署說明未來降雨趨勢。（中央氣象署提供）

    2025/07/31 21:21

    〔記者蔡昀容／台北報導〕西南風替中南部帶來連日大雨。中央氣象署預報，今明兩天（7月31日、8月1日）台灣附近水氣豐沛，加上週六（8月2日）起西南風再度增強，中南部大雨或豪雨將持續至下週一（8月4日），其中南部山區今明兩天留意局部豪雨，3、4日甚至可能出現豪雨等級以上降雨。

    氣象署預報員趙竑表示，今晚明晨中南部斷續降雨，留意大雨或豪雨；明天白天在熱力作用及西南風加乘之下，雨勢會比今晚更多，中南部地區尤其山區及近山區，可能有局部大雨或豪雨，大台北山區會有午後雷陣雨，可能有局部大雨機會；明晚到後天清晨，迎風面中南部地區有雨，山區降雨明顯。

    8月2日白天西南風增強、雨量明顯增加，幾乎全台有雨；8月3日、4日受西南風影響，全台有雨，中南部降雨明顯，苗栗以南留意大雨或豪雨，南部山區可能出現豪雨等級以上降雨；8月5日太平洋高壓增強，降雨逐漸趨緩趨勢。

    趙竑提醒，由於連日降雨，請民眾盡量避免去山區、溪河一帶，而沿海風浪大，尤其基隆北海岸、東南部、南部可能出現長浪，台灣周遭海面浪高可達2至3米，請民眾盡量避免前往海邊活動。

    觀測方面，今天0時至晚間8時累積雨量，高雄458、台中369、嘉義366.5、南投349、屏東317毫米。受西南風沉降影響，部分地區出現高溫，最高是新北新店37度，台北文山36.8度，基隆暖暖及桃園市桃園區36.1度。

    12小時降水預報。（中央氣象署提供）

    12小時降水預報。（中央氣象署提供）

    7月31日高溫觀測情況。（中央氣象署提供）

    7月31日高溫觀測情況。（中央氣象署提供）

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