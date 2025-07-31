盼族人健康被公平對待 太魯閣族學者獲頒原住民族獎章

彰師大副教授怡懋．蘇米獲頒原住民族獎章。（記者楊綿傑攝）

2025/07/31 21:27

〔記者楊綿傑／台北報導〕8月1日是「原住民族日」，對推動原住民族事務有功人員，原民會今頒發原住民族獎章予以鼓勵，太魯閣族首位醫學哲學博士、彰師大副教授怡懋．蘇米也在受表揚之列，她長年深耕原住民健康及教育領域，不僅輔導全國逾百個文化健康站，更促成原住民族健康法立法，期間陸續發表超過60篇學術論文探討相關議題，在學術及實務上都對族人有重大貢獻，對於以原住民身分獲此殊榮，她直呼「對族人有貢獻很感動」。

怡懋．蘇米表示，小時候生活在部落，看到族人被歧視、被污名化的狀況，工作時也看到不少原住民身分病人被不平等對待，開始對這些問題感到好奇也想解決，於是碩士班選擇就讀原住民健康研究所；而後發現，世界各國面對少數族群、原住民族都有健康上、社會福利未能完全公平對待的問題，因此希望用自己專長，結合原住民族文化改善。

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怡懋．蘇米認為，部落傳統文化沒有很好地被轉譯，讓主流社會能夠理解文化的內容、背後的價值與意義，純粹用生活習慣如抽菸、喝酒、吃檳榔去詮釋族人、看待族人，因此還是必須由族人來告訴政策，應該先解決的健康議題是哪些，再透過學術層面落實探討原住民健康議題背後真實原因，盼能進一步設計出族人所需要的照顧與醫療方式。

今日獲獎者還包括政大民族系榮譽教授林修澈、宜蘭南澳國小退休校長陳銘裕、農業部林業署署長林華慶、有限責任苗栗縣賽夏族原住民勞動暨勞動合作社理事長根誌優、經濟部水利署科長鄭元康、海軍陸戰隊中士Lini及Puljaljuy an、海巡署退休中校趙志強、屏東縣警局退休督察員何長成、屏東縣警局潮州分局退休技術教官郭文明、內政部警政署保七總隊第五大隊小隊長溫勢正等。

原民會主委曾智勇Ljaucu‧Zingrur表示，今年是行政院核定原住民族日的第10年，原住民族人應該為自己的文化、母親的語言還有原住民身分感到光榮，盼藉由原住民族日頒授獎章，向各界英雄致敬，並且期待能有更多國人能共同投身於原住民族服務的工作領域。

原民會今舉辦tapuluq十現夢響─114年原住民族日表揚活動暨慶祝音樂會。（原民會提供）

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