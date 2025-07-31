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    農曆7月為好兄弟引路 金門無形文化資產「普渡燈」瓊林亮相

    金門縣文化局先以全縣唯一有文資身分的「聚落建築群」瓊林聚落為示範點，推出最新款「普渡燈」。（記者吳正庭攝）

    金門縣文化局先以全縣唯一有文資身分的「聚落建築群」瓊林聚落為示範點，推出最新款「普渡燈」。（記者吳正庭攝）

    2025/07/31 21:10

    〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣文化局今天為無形文化資產「普渡燈」辦理DIY彩繪推廣，並從農曆7月開始，先以金湖鎮瓊林里為示範點，各家戶將掛出半官方版、以金漆為主體的「金門」普渡燈，屆時為「好兄弟」點燈引路，展現這份蘊涵博愛精神的「金門人的慈悲」。

    縣文化局長陳榮昌指出，中元普渡在華人社會非常普遍，這段期間家戶懸掛普渡燈，為無人奉祀的孤魂滯魄指引照路，全台各縣市並不多見，除了金門，聽說雲林沿海也保有掛燈的習俗。他說，金門各家戶在農曆7月懸掛1盞普渡燈，有延伸神明普渡眾生的概念，是一種金門人的慈悲。

    文化局表示，「普渡燈」是金門無形文化資產，縣府2004年曾推出第一代官方版普渡燈，今年為持續推廣，獲文化部文化資產局支持並補助經費，7月31日在金門縣唯一擁有「聚落建築群」文資身分的瓊林聚落，辦理「半官方」版普渡燈組裝及彩繪推廣，預計完成10場推廣教育後，將以瓊林聚落為示範點，先在聚落家戶門前懸掛，豐富瓊林閩南聚落的特色。

    瓊林里長蔡懷芝說，這款普渡燈燈體金色，四面有「門」字造型，正港「金門」味；鶴、鳳的圖案是充滿瓊林故事的吉祥物；「七月流火」、「合境平安」、「風調雨順」、「普渡眾生」字樣，由瓊林書法家蔡阿明執筆，加上手藝精巧的金湖鎮民代表會主席蔡乃靖為工法把關，電匠師傅也將到瓊林家戶免費安裝，相信農曆7月瓊林聚落的夜晚會有不一樣的風情。

    文化局邀集民宿業者等辦理普渡燈組裝及彩繪推廣研習，大受歡迎。（記者吳正庭攝）

    文化局邀集民宿業者等辦理普渡燈組裝及彩繪推廣研習，大受歡迎。（記者吳正庭攝）

    組裝及彩繪推廣研習與會者對普渡燈愛不釋手。（記者吳正庭攝）

    組裝及彩繪推廣研習與會者對普渡燈愛不釋手。（記者吳正庭攝）

    瓊林里長蔡懷芝說，這款普渡燈燈體金色，四面有「門」字造型，正港「金門」味，屆時會安排電匠師傅到府免費安裝。（記者吳正庭攝）

    瓊林里長蔡懷芝說，這款普渡燈燈體金色，四面有「門」字造型，正港「金門」味，屆時會安排電匠師傅到府免費安裝。（記者吳正庭攝）

    金門縣文化局多年前推出的官方版普渡燈，古意盎然。（記者吳正庭攝）

    金門縣文化局多年前推出的官方版普渡燈，古意盎然。（記者吳正庭攝）

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