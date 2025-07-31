出門帶傘！週五中南部持續炸雨 北部、宜花防午後雷雨

週五中南部地區有大雨或局部豪雨發生的率，北部及宜花地區午後有局部短暫雷陣雨。（資料照）

2025/07/31 22:00

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕週五（1日）受西南風影響，中南部地區降雨最持續、明顯，仍有大雨或局部豪雨發生的率，北部及宜花地區白天大多為多雲，午後有局部短暫雷陣雨；中南部及台東高溫約29到32度，其他地區則32到35度。

中央氣象署預報，週五受西南風影響，水氣仍偏多，苗栗以南地區及東南部山區整天不定時有陣雨或雷雨，且有短延時強降雨，而中南部地區降雨最持續、明顯，仍有大雨或局部豪雨發生的率，尤其南部山區的雨勢可能到豪雨等級以上。連日降雨，山區請特別留意坍方、落石、土石流及溪水暴漲，低窪地區須留意積淹水等現象；而北部及宜花地區白天大多為多雲、感受高溫悶熱，午後有局部短暫雷陣雨，大台北地區及其他山區亦有局部大雨發生的率，天氣不穩定，外出建議都要攜帶雨具備用。

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氣象署也提醒，週五桃園、新竹、恆春半島及各離島局部地區易有平均風6級或陣風8級以上的強風；基隆北海岸、東半部（綠島、蘭嶼）及南部沿海有長浪發生的率，浪高普遍來到2到3米，東南部海面可來到3米以上，海邊活動請注意安全。

溫度方面，週五中南部及台東高溫約29到32度，其他地區則可以來到32到35度，因西南風沉降，大台北局部溫度會更高一些，外出請多補充水分；離島氣溫，澎湖27到30度，金門28到32度，馬祖28到32度。

天氣風險公司指出，西南氣流週末會再度增強，接下來這幾天，台中以南的地區仍要嚴防豪大雨，特別是山區雨勢會比較大，建議避免前往山區以策安全。至於天氣好轉，要等到下週二、週三，下週二仍可能有局部大雨，下週三起應該就會恢復比較典型的夏季午後山區局部雷雨天氣型態，並且有機會持續到8月中旬左右，但氣溫也隨之升高。

紫外線指數方面，週五台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣、花蓮縣、連江縣、金門縣、澎湖縣為「過量級」；其餘縣市均為「中、高量級」。

​空氣品質方面，週五西南風影響，受降雨洗除作用影響，空品多為良好到普通，北部位於下風處，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升。竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。

溫度方面，中南部及台東高溫約29到32度，其他地區則可以到32到35度。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線方面，台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣、花蓮縣、連江縣、金門縣、澎湖縣為「過量級」；其餘縣市均為「中、高量級」。（擷取自中央氣象署網站）

空氣品質方面，竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。（擷取自中央氣象署網站）

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