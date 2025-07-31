反黑箱課綱拒教育統戰 學者：加強建構對台灣民主自由認同的信心

反黑箱課綱10週年系列活動第3場座談主題是「拒絕教育統戰：反課綱運動後的校園中國因素」，左起黃承瀚、黃兆年、陳進金及反課綱學生黃茂善。（記者林曉雲攝）

2025/07/31 21:19

〔記者林曉雲／台北報導〕反黑箱課綱10週年系列活動，今晚（31日）舉行第3場座談，國立政治大學國發所副教授黃兆年說，中國在國際上有非常多層面的影響力操作，教育場域就是洗腦，從2004年開始，中國政府在世界各地成立500多所孔子學院，洗腦全世界對中國的看法和認同，澳洲雪梨大學因有孔子學院，取消了達賴喇嘛的演講。

黃兆年說，對中國經濟影響和收買如落地招待等，政府要更積極管制，跟世界各國要有更多的國際交流，且加強建構人民對於台灣民主認同的信心，宣傳台灣的軟實力及言論自由，甚至要去倡議在國際學術指標中納入學術自由和言論自由，台灣的大學教授薪水相對低，香港學者願意來台灣就是因為自由。

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今天座談主題是「拒絕教育統戰：反課綱運動後的校園中國因素」。2014年百名歷史學者連署反對馬英九政府微調課綱，國立東華大學歷史系教授陳進金說，馬英九的微調課綱提到首都在南京、而不是台北，企圖強行修改台灣史課綱內容高達60％以上，這還算是「微調」？

陳進金說，歷史或社會科教育是要提升學生具有獨立思考、理性決定與創新應變的公民素養，在108課綱研議時，歷史系老師曾動用過一次表決，高中歷史課綱只有6學分必修，需要去講台灣史、中國史和世界史三個區塊的歷史？後來中國史被併入東亞史，被質疑去中國化，事實上完全沒有，中國史比重仍多到不行，去掉的是「中國中心」，去掉的是一個以「中國中原」或「中國王朝」為中心的史觀，所以108課綱沒有去掉中國史，而是去掉這樣以中國為中心的框架。

經濟民主連合智庫研究員黃承瀚直言，太陽花學運後，中共在2014年發布「關於加強高校統一戰線工作的意見」，反課綱運動後，中國把統戰政策發展成「一代一線」，發展青年一代與基層一線，常見校園統戰活動如傳播營隊、體育基層棒球教練活動（小學總教練拿錢帶去中國玩）、專門針對法律醫學建築等專業領域舉辦活動，以及採取「賢德惜福」模式，2006年創辦基金會以來，已有超過5000人次台灣大學生赴中研習參訪，或如中華鯤鵬會案，培養台灣人成為買辦，承接舉辦統戰團的生意，中國各省市台辦舉辦自己的統戰團，之前學員回到台灣的母校招徠，政府應有更積極的對策。

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