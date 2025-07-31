台中清泉崗產業園區開發案 環團控園區更名「借屍還魂」

許心欣指出，通和產業園區開發案近20公頃的基地就是3年前的清泉崗產業園區案。（環團提供）

2025/07/31 20:15

〔記者蔡淑媛／台中報導〕清泉崗產業園區開發案爭議，多個環團及時代力量台中市黨部今天協同多名清水農民到台中市府前抗議，指該產業園區借屍還魂更名「通和」重新申請開發，為守護大肚山環頸雉、石虎生態棲地、保育五福圳等灌溉水質、農地安全及國安問題，反對位於清泉崗機場北邊的通和產業園區開發案，要求市府退回開發申請，並駁回環評；對此，市府回應，清水通和產業園區仍待環評與水保審議 市府依法審慎辦理。

監督施政聯盟、台灣生態學會、台灣護樹協會等環保團體協到場抗議，監督施政聯盟執行長許心欣指出，通和開發案近20公頃的基地就是3年前的清泉崗產業園區案，當時因鄰近清泉崗機場，未經軍方先審就環評，引發國安疑慮，還有切割環頸雉棲地、地下水權以農充工等爭議，最後業者未於期限內補件而遭經發局退件，環保局終止環評不續審。

請繼續往下閱讀...

現在換成玖鼎資產公司開發，變更園區名字為通和，負責人仍是與顏清標交好的王松山，環說書仍是松暉工程顧問，去年再度送件，已悄悄通過二次初審，9月12日前要補件，再送專案小組審查。

許心欣強調，通和案開發範圍96.3%為農牧用地，在盧市府去年提給內政部的台中市國土功能分區圖草案中，該區屬於農發三，是宜維護農地，只能從事農業，不能開發成產業園區，土地使用沒有正當性，不應進入環評審查，環保局應予以退件處理，不要浪費環評委員的時間和行政成本。

都發局表示，該案目前都發局尚未進行開發許可實質審查，將待環境影響評估及水土保持規劃審查同意後，才依規進行審查；經發局則該開發案，是該地區第二次送件辦理工業區報編，依產業創新條例規定受理申請，第一階段就可行性規劃報告內容確認應備書件齊備後，去年7月17日函請玖鼎公司依規提送開發計畫及環評說明書予都發局及環保局審議，後續書件審議通過後，再由經發局就可行性規劃報告進行第二階段的實質審查，經發局將依規定審慎審議。

環保局則說，有關環團主張駁回「清水區通和產業園區環境影響說明書」環境影響評估審查案，環保局依法審查，秉公開透明辦理，今年6月12日完成第二次專案小組審查，委員要求開發單位補充意見，並於9月12日前完成補正，如屆期開發單位未補正，環保局將函請目的事業主管機關駁回其申請。

多個環團與清水農民到台中市府前抗議，要求市府退回通和產業園區的開發申請，並駁回環評。（環團提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法