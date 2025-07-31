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    首頁　>　生活

    澎湖「南海跳島」結合古蹟人文 發掘花宅百年生活記憶

    澎湖望安花宅推廣行銷團以古厝美景為主。（蒔憶創意設計工坊提供）

    澎湖望安花宅推廣行銷團以古厝美景為主。（蒔憶創意設計工坊提供）

    2025/07/31 20:15

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣政府文化局推動「望安花宅歷史生活展示計畫」，今年再度攜手「蒔憶創意設計工坊」策劃望安花宅行銷推廣團，6月21日結合望安花火節推出「花宅巡禮」，並於7月31日舉辦「南海美食古蹟跳島之旅」，帶領遊客穿梭古厝巷弄，重新發掘離島百年聚落的歷史風華與生活記憶。

    望安鄉花宅為澎湖地區保存最完整的傳統古厝聚落之一，石砌建築群歷經300餘年風霜，如今在澎湖縣政府持續推動文化資產修復政策下，逐步重現當年榮景。為活化文化空間、吸引更多人認識花宅的歷史與魅力，去年啟動「行銷推廣團」專案，以實地導覽、藝文策展與節慶活動串聯，開創具深度與創意的文化旅遊路線。

    今年再接再厲，活動規模與內容全面升級，結合望安花火節與暑期跳島行程，讓更多遊客認識並體驗花宅之美。展示計畫重點聚焦花宅居民過往的日常記憶與空間脈絡，蒔憶創意設計工坊精心規劃，於6月21日布展完成；內容採用插畫風格重新詮釋村落生活景象，並搜集在地古物、生活器具，配合木作裝飾與復刻物件，布置於各棟修復完成的古厝展間，使遊客得以在參訪中穿越時光，走入舊時望安的生活場景。

    除6月21日搭配望安花火節推出的「花宅巡禮」活動外，今天則結合「南海跳島」主題，將望安、將軍等南方離島串連，打造結合「古蹟、人文、美食」的夏季專屬行程，讓遊客在旅途中感受自然風光與人文深度。

    走入花宅古厝展示，彷彿進入時光隧道。（蒔憶創意設計工坊提供）

    走入花宅古厝展示，彷彿進入時光隧道。（蒔憶創意設計工坊提供）

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