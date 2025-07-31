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    高雄入夜至明晚仍有豪雨 8/5才解除雨彈危機

    那瑪夏山區今雨勢不斷，旗山溪水位超過民生大橋。（民眾提供）

    那瑪夏山區今雨勢不斷，旗山溪水位超過民生大橋。（民眾提供）

    2025/07/31 20:07

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕西南氣流發威，高雄山區24小時累積雨量高達1037毫米，直逼莫拉克風災，今天週四入夜至明晚週五仍有大雨或局部豪雨，尤其山區累積雨量上看400毫米，有局部豪雨等級以上降雨，持續警戒不可輕忽，8月2日雨勢再增強，將持續降雨至8月5日。

    根據氣象署統計，高雄這波降雨自28日0時起至今天15時，以桃源區累積雨量達1510毫米最大，高居全國之冠，24小時累積雨量高達1037毫米，僅次莫拉克風災1300毫米、凱米颱風1200毫米，桃源、那瑪夏、六龜、茂林4區達超大豪雨等級，時雨量以桃源區117毫米最大。

    高雄氣象站表示，西南氣流今天下午減為西南風，整體降雨強度和規模略減，但高雄山區及近山區平地，因地形作用持續強降雨，氣象署持續發布豪雨特報，今晚8時起至明晚8時預估雨量平地150至250毫米、山區200至400毫米，民眾切勿掉以輕心。

    高雄8月1日仍有大雨或局部豪雨，山區降雨達局部豪雨以上，8月2日起西南風再增強，高雄雨勢再增大，有大雨或豪雨，山區達豪雨以上；8月5日西南風逐漸減弱，高雄仍有局部短暫陣雨或雷雨。

    高雄氣象站指出，山區連日降雨需留意土石鬆軟、地滑、崩塌、落石、土石流及溪水暴漲，民眾應避免上山，低窪地區慎防淹水。

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