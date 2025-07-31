台電屏東區處長 仇忠銘接任

台電屏東區處長交接，卸任處長饒祐禎（左）、監交人原配電處長黃銘宏（中）、新任處長仇忠銘（右）。（台電屏東區處提供）

2025/07/31 19:50

〔記者葉永騫／屏東報導〕台電屏東區處今天（31日）下午舉行新、卸任處長交接典禮，原任處長饒祐禎升任台電配電處長，職缺由台東區處長仇忠銘接任;並且在原台電配電處長黃銘宏監交下宣誓就任，屏東縣長周春米、立委徐富癸等人都場觀禮。

周春米說，感謝饒祐禎在屏東2年多時間對屏東穩定供電及強化電網韌性的努力付出，特別是在丹娜絲颱風期間屏東搶修恢復供電後，人員支援嘉南地區的搶修作業，縣府特別致贈了160盒沙琪瑪禮盒，來慰勞台電屏東區處辛苦搶修的同仁。

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立委徐富癸則期許，台電能延續這份使命感，與地方攜手合作，讓屏東的每一位民眾都能感受到穩定、可靠、有溫度的服務。

監交人黃銘宏處長讚揚，饒祐禎在屏東任內表現優異，推動「小琉球22.8kV系統改壓工程」不遺餘力，這是台電公司離島首宗改為22.8kV電壓供電工程，另外饒處長任內也成立了「恆春巡修班」，整合恆春地區4個服務所設備資源，提供恆春地區更優質的服務及更穩定的供電;而新任處長仇忠銘民國79年進到台電服務，由基層升任主管，歷任宜蘭區處副處長、桃園區處副處長、業務處副處長及台東區處處長等，資歷完整，具備豐富實務及管理經驗。

新任處長仇忠銘說，未來將持續努力，在良好基礎上帶領屏東區處團隊再精進，並在快樂安全、勞資和諧的環境下，提供國境之南的鄉親穩定供電及有感服務。

台電屏東區處新任處長仇忠銘宣誓。（台電屏東區處提供）

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