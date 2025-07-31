建議以特別預算加速災後復建 陳亭妃：納入電纜地下化

立委陳亭妃今天舉辦兩場次的「丹娜絲颱風災損復建座談會」，建議政府以特別預算加速災後復建。（陳亭妃提供）

2025/07/31 20:04

〔記者蔡文居／台南報導〕丹娜絲颱風重創台南地區，立委陳亭妃今天舉辦兩場次的「丹娜絲颱風災損復建座談會」。陳亭妃建議，政府必須以更大的力量來協助災民，台南需要丹娜絲及728水災的特別條例，並納入電纜地下化的預算，加速災後復建。

座談會分兩場次，上午場次於走馬瀨農場舉辦農漁牧場次，由農業部次長胡忠一帶領農業部單位、南市農業局與各區農會、漁會、各產業協會代表、第一線農漁民直接對話。下午場次在南台灣創新園區召開中小企業場次，由經濟部次長何晉滄帶領經濟部單位、金管會、國庫署、南區國稅局、台南市經發局與廠商座談。與會者希望政府有更大的力量協助民眾與各商業、產業的復建。

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陳亭妃表示，丹娜絲及728水災特別條例就特別重要，也要利用這次的機會將加強電力韌性、也就是「電纜地下化」的預算納入。

陳亭妃說，目前台南總共有7000多戶的受災戶屋頂尚未修復，農漁牧受損超過20億，中小企業的損失部份也尚在統整當中。目前雖然政府以最快速度提出很多協助災後復建的專案，但是對於人民的建議，以及加速災害復建的部分還是有一段的距離，因為沒有經費、沒有人力，復建進度勢必緩慢。

她表示，政府必須以更大的力量來協助災民，所以台南需要丹娜絲及728水災的特別條例，因為有了特別條例，行政院就可以編列重建、復建的特別預算，才能確保復原重建所需要的經費和法律依據。

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