本報獨家報導竹市驚見汞稻 環境部：已全數剷除銷燬

新竹市出現汞稻作，據了解，受污染面積近2千坪。（記者洪美秀攝）

2025/07/31 19:41

〔記者黃宜靜／台北報導〕本報獨家報導，新竹市近期出現汞稻，面積達近2千坪，需銷毀近8000公斤稻穀；對此，環境部環境管理署表示，今（31日）派員前往農地現場，共同協助新竹市政府完成作物全數剷除銷燬，阻絕污染擴散，確保守護民眾食品安全。

本報獨家報導，新竹市議員曾資程接獲陳情指，竹市出現重金屬汞污染稻作事件，據掌握，受汞污染的稻田經環保局通報並由農政單位檢測，證實受到汞污染，且波及3塊農地、總面積約1940坪，其中一期稻作預估收成約8000公斤（最終數據以主管機關公布為準），另有2塊休耕地種有少量雜糧作物，市府已安排強制收割與銷毀。

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曾資程表示，事件發生已超過10天，但市府環保局及產發處至今未公開揭露資訊、保障農民、守護食安，要求市府應公開相關資訊並追查污染源，且應公開稻穀銷毀及後續對農民稻作補償的相關配套措施。

對此，環管署回應，今（31日）已派員前往農地現場，共同協助新竹市政府完成作物全數剷除銷燬，阻絕污染擴散。環境部已啟動協助新竹市政府辦理農地公告列管、禁止耕作食用作物與土壤改善及污染溯源事宜。

環管署表示，至於作物剷除銷燬、停耕期間短期生活照顧及農地污染改善等相關費用，將由環境部土壤及地下水污染整治基金暫行支應，照顧農民生計；一旦追查到污染行為人，立即向污染行為人求償。

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