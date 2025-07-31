彰化美學？台灣設計展將登場 文化地標高掛電子看板、孔子像變傘架

彰化縣圖是建築大師漢寶德作品，巨大電子看板引來破壞地標建物批評。（記者劉曉欣攝）

2025/07/31 19:48

〔記者劉曉欣／彰化報導〕台灣設計展今年10月將在彰化縣登場，但出自建築大師漢寶德之手的彰化縣立圖書館，立面高掛巨大電子看板，廣場任由民眾亂停汽機車，連孔子像都變成雨傘架，引發網路熱議「這就是彰化美學？」縣議員楊子賢也質疑電子看板宣傳效益，認為不如從善如流，恢復建築原貌。

文化局表示，縣立圖書館為縣內重要文化場域，設置電子看板是為了能夠傳遞最即時的藝文活動、閱讀推廣等公共資訊，看板位置也設在建物側邊牆面，並未破壞漢寶德建築大師原作結構或主要視覺焦點；而縣圖廣場平時並未對外開放停車，會再加強勸導民眾停車問題。

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彰化縣立圖書館前身為彰化縣文化中心、完工於1983年，由漢寶德設計，運用幾何元素配上紅磚，呈現豐富的光影變化，讓坐落八卦山下、八卦山牌樓旁的縣圖，見證42年的彰化風景。

不少民眾表示，縣圖設計出自建築大師，就不該在大師作品掛上大型電子看板，根本就是畫蛇添足；而廣場停車亂象長期不管理，連孔子像都變成雨傘架，這不該是即將辦理台灣設計展的城市美學與水準。

彰化縣圖廣場的孔子像淪為雨傘架。（記者劉曉欣攝）

彰化縣圖廣場長期放任機車、腳踏車亂停放。（記者劉曉欣攝）

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