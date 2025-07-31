中南部週末恐迎第2輪降雨高峰！ 專家：這天起回歸正常夏季型態

受到西南氣流影響，這幾天中南部持續有強降雨。（記者廖耀東攝）

2025/07/31 19:57

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕受到西南氣流影響，這幾天中南部持續有強降雨，多地受災嚴重。有專家今（31日）分析未來一週降雨趨勢，預估週末中南部恐迎來第二輪降雨高峰，下週三（8月6日）才會恢復正常夏季該有的天氣型態。

天氣風險公司今傍晚透過粉專指出，台灣接下來仍持續受到西南風影響，明天（8月1日）強度相對稍弱一些，從預報上來看，位處迎風面的台中以南地區，仍容易有短暫陣雨或雷雨出現，但降雨區域不會再被強風給完全集中在山區，沿海、平原區也會有一陣一陣的降雨，且有較強對流發展通過時就會有顯著雨勢，天氣還是很不穩定，預估中南部的日累積雨量，仍可達大雨或局部豪雨等級。

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苗栗以北到東半部地區，則是要注意午後熱對流的發展及降雨，預報資料顯示午後對流發展可能較為旺盛，有局部大雨以及短時強降雨發生機會，午後外出仍要多加注意天氣變化。北部地區仍要注意下雨前較高溫度的情況，雖然下沉增溫現象較為緩和，不過仍有機會出現局部35至36度的高溫。

天氣風險公司接著分析週六至下週一（8/2~8/4）的天氣，這段期間太平洋高壓將逐漸漸往菲律賓附近西伸，「整個低壓槽的位置有機會繼續被往北頂上來，並且逐漸往大陸內陸收縮，這是一個典型的季風槽北上活動週期的尾聲現象，但是這種北抬的現象，將會導致低壓槽南側的西南季風強風軸跟著往北移動，預期會再度經過台灣上空，台灣附近的西南風強度將會再度增強，也不排除第二次達到西南氣流規模的可能性」

「迎風面的中南部地區有機會出現第二輪的降雨高峰期，其他地方的天氣也不穩定，不過確切的影響情況還是要看預報資料的變化情況，先提醒中南部的朋友，務必要注意有可能二度出現的較大雨勢過程，並隨時留意最新的天氣預報資訊。」

最後天氣風險公司表示，下週二（8月5日）西南風強風軸應該就會繼續往西退至大陸東南沿海區域，下週三（8月6日）繼續往中國華南內陸收縮並且減弱，台灣這邊的雨勢將明顯變小，「下週二仍可能有局部大雨，下週三起應該就會恢復比較典型的夏季午後山區局部雷雨天氣型態，並且有機會持續到8月中旬左右，但是溫度也將升高，回歸到正常夏季該有的炎熱溫度型態。」

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