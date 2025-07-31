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    澎湖景觀總顧問暨社區規劃師駐地輔導計畫報名到8/15 最高補助60萬

    澎湖今年景觀總顧問暨社區規劃師駐地輔導計畫，即日起開放報名。（記者劉禹慶攝）

    澎湖今年景觀總顧問暨社區規劃師駐地輔導計畫，即日起開放報名。（記者劉禹慶攝）

    2025/07/31 19:38

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣今天「景觀總顧問暨社區規劃師駐地輔導計畫」內容與核心，澎湖縣政府今（31）日舉行啟動說明會，邀請去年榮獲金、銀、銅賞的龍門、菓葉以及青螺3個優秀社區共襄盛舉，鼓勵社區發揮創意踴躍提案，共創永續家園。

    澎湖縣長陳光復說，縣府長年致力推動社區總體營造，結合海島特色，打造具有地方魅力的社區空間。自2006年起，縣府積極辦理社區規劃師培育，至今已培訓314位社區規劃師，並透過規劃師的駐地輔導與深耕推動，由下而上改善社區空間環境。歷年社區營造點已達196個，不僅提升居民生活品質，也為澎湖觀光注入新亮點。

    今年計畫以「淨零樂造。菊島綠活 Young Island」為主題，期望全面提升澎湖環境景觀，實踐SDGs永續低碳島嶼的國家發展願景。此次計畫共分成「景觀總顧問」與「社區規劃師駐地輔導」2部分。即日起開放報名到8月15日截止，入選社區可獲得補助經費，初階型20-30萬元、進階型30-50萬元、創生型30-60萬元、淨零綠生活型30-60萬元。

    另外，為協助提案社區了解競賽暨培訓課程內容，澎湖縣政府8月3日上午9點30分於縣府第三會議室舉辦說明會，歡迎民眾參加，報名連結https://reurl.cc/XQ4oOe 。如有疑問，平日上午9點到下午5點電洽環域聯合顧問股份有限公司0919-878036，歐先生。

    去年榮獲社區規劃金牌獎，湖西龍門社區由村長洪瑞達出席。（記者劉禹慶攝）

    去年榮獲社區規劃金牌獎，湖西龍門社區由村長洪瑞達出席。（記者劉禹慶攝）

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