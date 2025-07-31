雲門「毛月亮」8/9台中府前廣場免費觀賞

雲門舞集藝術總監鄭宗龍（右）與台中市府秘書黃崇典共同宣佈，《毛月亮》將於8月9日在府前廣場表演。（記者蔡淑媛攝）

2025/07/31 19:50

〔記者蔡淑媛／台中報導〕國際媒體譽為「地表最大戶外舞蹈活動」的雲門戶外演出，再次來到台中，將於8月9日晚間在台中市政府前廣場登場，雲門舞集將帶來藝術總監鄭宗龍享譽國際的《毛月亮》，如一部壯麗史詩，以原始純粹的身體動力，釋放無可抑制的能量與野性。

文化局表示，《毛月亮》由雲門舞集藝術總監鄭宗龍與冰島後搖滾樂團 Sigur Rós 合作，2019年編創、國家表演藝術中心三館委託創作，靈感源自俗稱「毛月亮」的天文現象「月暈」，結合人文科技及未來議題，透過大型LED的光影變化烘托舞作狂野的氛圍，已巡演至北美及歐洲數國，佳評如潮。

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雲門舞集藝術總監鄭宗龍表示，靈感源自宋朝詩人蘇洵以「月暈而風」，將科技隱喻為月暈，描繪人們在螢幕與演算法主導的時代下所面對的失控與焦慮。引領觀眾省思科技與人性之間的張力，近年，大家習慣邊吃飯邊看手機，作品闡述，科技理性與身體動態的抗衡狀態，舞台上有大型科技裝置，與舞者互動，希望觀眾在這樣的對比中，找到新的感動。

暑假期間文化局規劃許多精彩活動，8月2、3日港區藝術中心「港城藝陣:清水風華」，由妙璇舞蹈團等團帶來民俗藝陣、掌中劇、唸歌演出；另8月16、17日秋紅谷景觀生態公園「大開潘朵拉戲劇節」，由大開劇團等團帶來親子音樂劇、漫才喜劇演出。

詳細活動資訊，可上市府文化局官網（ https://www.culture.taichung.gov.tw ）查詢。

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