為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    731暴雨台中好慘！全台降雨量前10占7處 太平區土石流急撤離

    台中各地豪大雨不斷，圖為霧峰區桐林土石流無法通行情形。（圖由台中市議員江和樹提供）

    台中各地豪大雨不斷，圖為霧峰區桐林土石流無法通行情形。（圖由台中市議員江和樹提供）

    2025/07/31 19:52

    〔記者黃旭磊／台中報導〕受低壓帶及西南氣流影響，台中市今天（7/31）凌晨起持續降下豪大雨，據中央氣象署統計，白天全台累積雨量前10名雨量站資料，台中佔7處，其中以太平區清水林測站330毫米、中竹林測站327.5毫米排名前三，鄰近東汴里土石流達黃色警戒，里長呂坤龍及區公所協助楊姓女居民（78歲）等7人撤至地勢較高區。

    太平警分局表示，由於東汴里土石流達黃色警戒，員警會同東汴里長呂坤龍及區公所人員趕往長龍路四段社區，協助楊姓居民共7人撤離至地勢較高區，當場開立勸導單，請楊民注意自身安全。

    太平區聖和里一處社區大樓深夜因強降雨及停電，導致地下室嚴重積水，水深一度達50公分，由聖和里長劉佳明協助約30戶居民移車，民政局長吳世瑋說，聖和里社區大樓車輛皆停放地下室，太平區長陳柏宏率主秘李愛國備妥抽水機趕赴現場，於凌晨展開抽水作業，凌晨1時許確認抽水完成，住戶汽機車全數移出。

    聖和里大樓地下室嚴重積水。（讀者提供）

    聖和里大樓地下室嚴重積水。（讀者提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播