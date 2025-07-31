731暴雨台中好慘！全台降雨量前10占7處 太平區土石流急撤離

台中各地豪大雨不斷，圖為霧峰區桐林土石流無法通行情形。（圖由台中市議員江和樹提供）

2025/07/31 19:52

〔記者黃旭磊／台中報導〕受低壓帶及西南氣流影響，台中市今天（7/31）凌晨起持續降下豪大雨，據中央氣象署統計，白天全台累積雨量前10名雨量站資料，台中佔7處，其中以太平區清水林測站330毫米、中竹林測站327.5毫米排名前三，鄰近東汴里土石流達黃色警戒，里長呂坤龍及區公所協助楊姓女居民（78歲）等7人撤至地勢較高區。

太平警分局表示，由於東汴里土石流達黃色警戒，員警會同東汴里長呂坤龍及區公所人員趕往長龍路四段社區，協助楊姓居民共7人撤離至地勢較高區，當場開立勸導單，請楊民注意自身安全。

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太平區聖和里一處社區大樓深夜因強降雨及停電，導致地下室嚴重積水，水深一度達50公分，由聖和里長劉佳明協助約30戶居民移車，民政局長吳世瑋說，聖和里社區大樓車輛皆停放地下室，太平區長陳柏宏率主秘李愛國備妥抽水機趕赴現場，於凌晨展開抽水作業，凌晨1時許確認抽水完成，住戶汽機車全數移出。

聖和里大樓地下室嚴重積水。（讀者提供）

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