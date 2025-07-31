連日降雨！澎湖4水庫喝飽飽 成功水庫自然溢洪

連日來豪雨不斷，成功水庫滿庫並自然溢洪。（記者劉禹慶攝）

2025/07/31 19:28

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕連日來豪雨不斷，為澎湖帶來豐沛水量，8座水庫4座滿庫，其中最大的成功水庫，還出現自然溢洪奇景；對於年蒸發量大於降雨量的澎湖而言，算是相當罕見。由於澎湖還有7座海水淡化廠，因此不會出現缺水危機，但自來水公司第七管理處澎湖營運所還是提醒民眾珍惜水資源。

台灣自來水公司第七區管理處澎湖營運所統計，7月28至31日資料顯示，成功、興仁、東衛水庫降雨量71.2毫米；赤崁水庫63.7毫米；小池水庫46.7毫米；西安水庫151毫米；七美水庫84.5毫米；烏溝水庫151毫米。

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成功水庫蓄水量120萬8700噸、進水量4800噸；興仁水庫蓄水量34萬6300噸、進水量6萬400噸；東衛水庫蓄水量8萬3300噸、進水量2萬3900噸；赤崁水庫蓄水量19萬9700噸、進水量2500噸；小池水庫蓄水量1萬300噸、進水量2800噸；西安水庫蓄水量24萬噸、進水量1萬6000噸；七美水庫蓄水量22萬8300噸、進水量12萬3300噸；烏溝水庫蓄水量2萬6700噸、進水量9900噸。

8座水庫進水量24萬3600噸，蓄水量達234萬3300噸，以澎湖縣日供水平均量3萬2300噸，因澎湖縣目前有7座海淡廠，為提供居民更好的飲用水品質，搭配海淡廠保價購水量，供水無虞。但因海水淡化成本高，故仍呼籲民眾珍惜水資源節約用水。

成功水庫是澎湖最大水庫，現已滿庫。（記者劉禹慶攝）

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