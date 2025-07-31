雲林縣運開幕 逾萬人湧縣立田徑場為全運會場館「壓力測試」

雲林縣運會開幕典禮萬人湧入新的縣立田徑場，預先為10月登場的全國運動會進行壓力測試。（記者李文德攝）

2025/07/31 19:14

〔記者李文德／雲林報導〕2025全國運動會在雲林10月18至23日登場，雲林縣府斥資約21.4億元在虎尾高鐵特定區打造全新「雲林縣立田徑場」，本月21日竣工。縣府今（31日）晚舉辦全縣運動會開幕式，吸引近萬人參與新田徑場首度「壓力測試」。縣府表示，8月1至3日登場的賽事，將讓民眾提供意見回饋，做為舉辦全運會前調整。

雲林全縣運動會將於8月1至3日登場，由於地點選在新完工的雲林縣立田徑場，被視為新場館的壓力測試，今晚縣運會開幕式縣府邀請近萬位民眾參與，下午5點開始縣民陸續湧入會場，一同見證新田徑場正式啟用。

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雲林縣長張麗善率縣府團隊一同開啟縣運會序幕，先由「雲林上場有夠讚三部曲」開場演出，全運會大會吉祥物「雲寶弟」與「雲寶妹」帶著全場觀眾一起熱情起舞。

張麗善說，2個多月後以此為主場，迎接全國運動會，屆時歡迎來自全國的運動好手，在田徑場上奔馳較勁，也讓全國看見雲林的實力與熱情。

教育處長邱孝文表示，此次縣運會以全運會規格舉辦，今晚開幕式與明起3天將提供QR code讓民眾填寫意見回饋，如立即性可處理問題會當場處理完成，更會將意見統一彙整作為日後調整全運會場地的依據，讓賽事盡善盡美。

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