為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    雲林縣運開幕 逾萬人湧縣立田徑場為全運會場館「壓力測試」

    雲林縣運會開幕典禮萬人湧入新的縣立田徑場，預先為10月登場的全國運動會進行壓力測試。（記者李文德攝）

    雲林縣運會開幕典禮萬人湧入新的縣立田徑場，預先為10月登場的全國運動會進行壓力測試。（記者李文德攝）

    2025/07/31 19:14

    〔記者李文德／雲林報導〕2025全國運動會在雲林10月18至23日登場，雲林縣府斥資約21.4億元在虎尾高鐵特定區打造全新「雲林縣立田徑場」，本月21日竣工。縣府今（31日）晚舉辦全縣運動會開幕式，吸引近萬人參與新田徑場首度「壓力測試」。縣府表示，8月1至3日登場的賽事，將讓民眾提供意見回饋，做為舉辦全運會前調整。

    雲林全縣運動會將於8月1至3日登場，由於地點選在新完工的雲林縣立田徑場，被視為新場館的壓力測試，今晚縣運會開幕式縣府邀請近萬位民眾參與，下午5點開始縣民陸續湧入會場，一同見證新田徑場正式啟用。

    雲林縣長張麗善率縣府團隊一同開啟縣運會序幕，先由「雲林上場有夠讚三部曲」開場演出，全運會大會吉祥物「雲寶弟」與「雲寶妹」帶著全場觀眾一起熱情起舞。

    張麗善說，2個多月後以此為主場，迎接全國運動會，屆時歡迎來自全國的運動好手，在田徑場上奔馳較勁，也讓全國看見雲林的實力與熱情。

    教育處長邱孝文表示，此次縣運會以全運會規格舉辦，今晚開幕式與明起3天將提供QR code讓民眾填寫意見回饋，如立即性可處理問題會當場處理完成，更會將意見統一彙整作為日後調整全運會場地的依據，讓賽事盡善盡美。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播