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    雙北、台南1700涼適點可避暑 環境部Cool Map試辦平台上線

    環境部「抗高溫涼適地圖（Cool Map）」試辦平台上線，首波彙整台北市、新北市、台南市共約1700個涼適點。（環境部提供）

    環境部「抗高溫涼適地圖（Cool Map）」試辦平台上線，首波彙整台北市、新北市、台南市共約1700個涼適點。（環境部提供）

    2025/07/31 19:26

    〔記者黃宜靜／台北報導〕極端高溫日益頻繁、夏季持續日數不斷拉長，高溫成了國人健康與日常生活的重要威脅；對此，環境部氣候變遷署今（31）日宣布「抗高溫涼適地圖（Cool Map）」試辦平台上線（網址：https://gov.tw/YnF），首波彙整台北市、新北市、台南市共約1700個涼適點，為民眾提供更安全的抗高溫行動資訊。

    環境部今年6月3日成立「抗高溫調適對策聯盟」，並依抗高溫行動路徑與規劃，試辦建置Cool Map數位平台，協助全民掌握所在位置的即時高溫資訊，並可查詢鄰近避暑涼適地點。

    氣候署副署長徐旭誠接受媒體採訪時表示，目前Cool Map專案的第一批示範縣市為新北、台北及台南，以上縣市分別蒐集到400-500個、800多個、500個，合計約1700個涼適點。後續預計持續更新、增加涼適點，也盼透過這3地的示範，讓其他縣市跟進，目前六都已被邀請參與，未來將逐步擴展至全台。

    環境部說明，都市熱島效應之降溫策略聚焦於水綠降溫、通風散熱、遮蔭涼適與建築節能4大面向，其中「遮蔭涼適」為關鍵策略之一，透過推出涼適地圖，整合「戶外遮蔭降溫設施」與「室內涼爽點」2類資訊，提升人體舒適度，前者規劃朝提供行人遮蔭，包括增加密葉喬木的種植、充足的樹冠遮蔽，並設置騎樓提供連續陰涼空間，改善戶外熱環境；後者則須結合具備冷氣或電風扇等降溫設備，並建議具備休憩座位、飲水、廁所與無障礙空間。

    環境部表示，本次試辦的Cool Map涵蓋上述2類涼適點，例如台北市的大安森林公園、青年公園、新生公園及廣慈社宅，新北市的十三層親水公園、鶯歌陶瓷博物館與府中15藝文中心，台南市則包括安平樹屋、臺南市美術館、圖書館新總館等，提供民眾多元且在地化的避暑選擇。

    環境部指出，民眾可點進Cool Map平台，透過定位即可顯示500公尺內的各涼適點查看是否具備冷氣、座椅、飲水機、無障礙空間與廁所等功能，便於依需求查詢與規劃避暑動線。

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