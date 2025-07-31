洋蔥切開變咖啡色別輕忽！專家示警：可能引發食物中毒

洋蔥示意圖。（資料照）

2025/07/31 20:57

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕洋蔥富含多種營養，是日常料理中常見的食材。不過，切洋蔥若發現其中一部分變成咖啡色，其他部分仍正常，就要特別小心。日本專家研究，這種狀況是因為洋蔥感染「鱗片腐敗病」所致，如果不加留意，可能會引發食物中毒。

根據《每日新聞》報導，日本兵庫縣農林水產技術綜合中心指出，「鱗片腐敗病」是由土壤中的細菌造成的，當洋蔥在種植過程中，莖部出現損傷並接觸到泥土時，細菌便會從莖部傷口入侵，導致洋蔥內部一部分變成咖啡色。

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鱗片腐敗病多半發生在雨勢頻繁、天氣變化劇烈的季節，當病情嚴重時，洋蔥的頸部會滲出液體，較容易辨識，但如果只是感染初期，從外觀較不容易看出來。雖然日本的農場通常會在採收與出貨前進行品管，但即使如此，鱗片腐敗病仍有可能在後續儲藏，或家庭保存期間惡化。

至於是否還能食用這類變色洋蔥，專家建議，如果只是局部變質，將有異狀的部位或鱗片切除後，其餘部分仍可食用。不過他提醒，腐壞的洋蔥可能同時孳生其他微生物，若變質範圍過大，或氣味已經異常，最安全的做法還是直接丟棄。

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