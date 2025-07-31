新北黃金博物館礦山藝術季 8月工作坊引導民眾創作

新北市黃金博物館2025礦山藝術季，圖為藝術家王怡婷與編織班居民共創作品。（圖為黃金博物館提供）

2025/07/31 18:59

〔記者俞肇福／新北報導〕新北市黃金博物館2025礦山藝術季以「寄到225的一封信」為題，展出藝術家林祐聖與藝術雙人組佘文瑛、郭柏俞「太認真」的新創作品與歷年5件藝術家經典作品，傳遞礦山記憶與情感。黃金博物館館長林文中表示，將在8月舉辦藝術家太認真（佘文瑛、郭柏俞）、王怡婷及鄭琬蒨3梯次工作坊，讓參加民眾在創作過程中，體驗礦山藝術的魅力。活動詳情請上活動官網、黃金博物館粉絲專頁及IG查詢。

林文中介紹藝術雙人組「太認真」佘文瑛、郭柏俞的作品「造山運動場」，以地質板塊運動為隱喻，透過發泡材料與混雜在其中，擬仿自金瓜石洞穴煤炭岩的小礦石，創作出生命的動態與張力。8月3日（週日）「手作小礦石」工作坊，藝術家將分享田野調查過程，交流創作理念，民眾可在造型與配色遊戲裡，體驗使用高密度泡綿板，製作出獨一無二的礦山岩石。

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8月9日「一起玩即興：物件聲響合奏」工作坊，由藝術家鄭琬蒨帶領民眾進行即興的聲響創作。參加者可帶鍋碗瓢盆、小玩具、鑰匙圈或是不同材質的盒子等能發出聲響的物品，透過分享物件與自己的故事，探索聲音的可能性。

王怡婷將運用今年修復作品過程中所產生的廢棄金屬線材，在8月16日「一起玩編織：金屬花器」工作坊，引導民眾透過編織的形式，創作出獨一無二的金屬花器，轉化為富有生活感的藝術創作。

新北市黃金博物館2025礦山藝術季，圖為藝術家雙人組「太認真」介紹作品「造山運動場」。（圖為黃金博物館提供）

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